ACENTO TÓNICO: Moçambique somos nós!

Muitas ideias e opiniões foram vertidas nos últimos dias à volta dos dois anos do mandato do Presidente da República, que acabaram fazendo a agenda do debate nacional. Entre abonos e desabonos, deu para perceber que os moçambicanos estão atentos à prestação de Filipe Nyusi e seu Governo.

O Presidente da República certamente que ganhou, em toda essa amálgama de juízos, uma oportunidade para tomar pulso da opinião pública, o que o deixa em melhor posição de decidir sobre como e o que fazer nos três anos de governação que ainda tem pela frente.

O erro que se pode cometer em situações como esta é esperar que as pessoas pensem igual, que tenham a mesma avaliação sobre as coisas, o que não deixaria de ser estranho numa sociedade democrática como a nossa, em que os cidadãos gozam do direito à liberdade de expressão.

Por isso não me espantei e nem me escandalizei por ouvir e perceber opiniões desencontradas sobre o desempenho de Filipe Nyusi. Preocupa-me, isso sim, perceber que algumas das apreciações feitas assentam em pressupostos do “bota abaixo”, um sentimento inescrupuloso de não querer ver o próximo a vencer; o egoísmo de recusar qualquer tipo de colaboração que possa levar ao bem comum; a febre de tirar mérito a tudo que não tenha sido feito por nós.

Percebi, por exemplo, que o exercício de apreciar a governação de Filipe Nyusi acabou sendo, para alguns, uma oportunidade para libertar juízos que pecam por não ter, em rigor, o bom senso e espírito nacionalista que é suposto orientar este tipo de avaliações.

Lendo o seu discurso de posse, proferido a 15 de Janeiro de 2015, percebe-se que Filipe Nyusi teve, desde a primeira hora, abertura e disponibilidade de escutar todas vozes da opinião pública, o que na minha opinião foi sendo materializado nos vários encontros e consultas com os mais variados sectores da sociedade.

Melhor exercício não haveria para consubstanciar a promessa de criar uma plataforma de inclusão, de unidade efectiva e de contar com a experiência e inteligência de todos na construção de um país que seja referência aos olhos do mundo.

O que sempre me saltou à vista é que o Chefe do Estado incorpora nas decisões que toma, grande parte das ideias e opiniões que ausculta nesses contactos. Este é, para mim, um dos grandes méritos de Nyusi nestes vinte e quatro meses de mandato: Saber ouvir.

Se foi suficiente? Claro que não! E nem se podia esperar que o programa de governação desenhado para cinco anos pudesse ser cumprido em menos de metade do tempo. Quanto a mim, a melhor maneira de avaliar o percurso de Filipe Nyusi é olhar para o desempenho dos planos económicos e sociais, desenhados numa base anual, equacionando, naturalmente, todas adversidades que foram marcando o tempo, ano-após-ano, desde as cheias à seca, passando pela guerra que nunca permitiu que o país funcionar na normalidade.

É preciso reconhecer o empenho do Presidente da República na pacificação do país, para permitir que seja possível fazer tudo o resto, incluindo a aposta explícita na agricultura, que o como caminho para afastar o espectro da fome e subnutrição.

Definitivamente, nada poderá correr bem para os moçambicanos, enquanto o país não estiver em paz. E essa não é uma luta acabada, mas que deve ser vencida! E a vitória chegará mais cedo quanto mais identificados estivermos com a causa, e percebermos que todos temos responsabilidade na construção de um país melhor, sem cinismo nos nossos corações, nem maldade no pensamento e na acção.

Afinal, Moçambique somos nós!