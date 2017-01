POST SCRIPTUM: Sinaportar, o Polícia de quem se fala!

Nas estradas da cidade de Maputo há um Polícia de Trânsito que não passa despercebido entre os automobilistas. Todos o conhecem e o respeitam. É um agente que sem alaridos e, no estilo que lhe é peculiar, consegue pôr todos na linha, como se diz na gíria popular.

Quem não conhece o agente da Polícia de Trânsito Sinaportar? Um homem cheio de estilo. Geralmente anda de moto e aborda as pessoas de forma cortês. Não admite que os condutores saiam das viaturas e dialoga com estes a uma distância considerável.

A fama deste agente é de tal forma que vários automobilistas conhecem de cor e salteado a chapa de inscrição da moto que ele usa. Não raras vezes, todos cumprem as regras de trânsito apenas porque viram a moto estacionada nas bermas da estrada. “Ficam na linha” e avisam os outros automobilistas sobre a presença do dito cujo.

No momento em que escrevo estas linhas vem-me à memória duas proezas deste Polícia.

Não sei de onde veio o atrevimento daquele automobilista. Seguia no sentido Magoanine - Praça dos Combatentes (Xikhelene) pela Avenida Jullius Nyerere. E contra todas as expectativas decidiu fazer ultrapassagens irregulares, do lado esquerdo, para evitar uma fila de carros de cerca de 700 a 800 metros, como tem sido característico das horas de ponta.

Por azar ou sorte, quase no fim da coluna estava bem posicionado o agente Sinaportar que calmamente interpelou o infractor a quem pediu a documentação. Para a surpresa de todos, este Polícia não passou qualquer aviso de multa. Mais surpreendente ainda foi obrigar o transgressor a fazer uma marcha-a-rés para cumprir a fila, afinal, como ele, toda a gente tinha a mesma urgência de chegar aos seus destinos. É a primeira proeza.

A segunda, esta contada por colegas da Redacção, é de um outro motorista corajoso que, depois de cometer uma contravenção, tentou subornar o nosso agente com uma nota de 200 meticais que de imediato foi anexada aos documentos e exibida a todos que naquele momento circulavam pela Avenida de Moçambique.

Não é que esteja a pôr a minha mão no fogo por este agente (Todo o Homem tem defeito; Sinaportar é Homem, logo tem defeito), mas acredito que muitos reconhecem a sua integridade moral. É caso raro.

Pulei de satisfação quando soube que, afinal, os colegas de Sinaportar, Outros polícias, conseguem ver nele o exemplo de servidor de que Moçambique tanto precisa.

José Sinarportar, de seu nome completo, com a patente de Inspector Principal da Polícia, e na corporação há 36 anos, foi recentemente distinguido pelo Comando da Polícia a nível da cidade de Maputo. Tal como faz questão de anotar o Comando da Cidade, ele “evidencia-se na via pública, através da fiscalização e educação pública, rejeita subornos e conduz os casos à esquadra”.

Como costumam dizer alguns políticos da praça, encorajo este tipo de gesto. Há, de facto, que reconhecer aqueles que fazem de tudo pelo bem da maioria.

Porque soube que na companhia dele outros agentes mereceram igual reconhecimento, ai vão as minhas felicitações a todos os verdadeiros polícias. Queiram, por favor, sentirem-se representados pelo Sinaportar.

Aquele abraço.

