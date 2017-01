DIALOGANDO: Combate ao tribalismo e regionalismo em Cuba

RECORDAR não é mau. Até porque é um imperativo da verdade, muito mais quando ela (recordação) é feliz. Isto para dizer que Moçambique, esta nossa grande pátria, tornou-se independente do jugo colonial em 1975, depois de dez anos de luta armada desencadeada pela Frelimo.

Após a conquista da independência, o país carecia de quadros qualificados em vários sectores de actividade, situação que foi motivada pela fuga dos quadros portugueses.

Uma das alternativas que os dirigentes revolucionários do nosso país encontraram para fazer face ao cenário, foi o envio para o estrangeiro, principalmente para a República Democrática Alemã (RDA) e República Socialista de Cuba, milhares de estudantes moçambicanos. Alguns foram também para a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Para o caso específico da República Socialista de Cuba, grande número deles foi estudar nas escolas criadas na Ilha da Juventude. Na ilha, Moçambique contava (pelo menos até à altura em que estivemos lá) com quatro escolas denominadas ESBEC, que eram nomeadamente “ESBEC Samora Machel”, que foi a primeira a ser instalada, “ESBEC Eduardo Mondlane”, “ESBE 25 de Setembro” E “EBEC 28 Enero”.

Entretanto, fazendo voltar a minha memória sobre a estadia dos estudantes moçambicanos em Cuba, particularmente os que estiveram na “ESBEC 28 de Enero”, há um aspecto que é digno de realçar e que entra e sempre entrará na minha interioridade de recordação como moçambicano que conhece a realidade do seu país. É a determinação que tiveram os dirigentes das escolas moçambicanas em Cuba, no combate ao tribalismo e regionalismo no seio dos seus estudantes.

É que depois da independência nacional, muitos de nós, ainda não percebíamos bem sobre a unidade nacional, consequência da administração divisionista estrangeira que tudo fez durante séculos, enfraquecendo pela divisão as populações moçambicanas.

Era necessário que muito fosse feito para que os moçambicanos se reencontrassem em vários aspectos, deixando de lado todos os preconceitos tribais e regionalistas que, conforme está dito, incentivados pelos colonos, rumo à consolidação da independência e, sobretudo, à unidade nacional.

E porque havia no seio dos estudantes moçambicanos, em Cuba, algumas tendências de carácter tribal e regionalista, foi feito um trabalho sério e responsável no combate a essas atitudes.

Por exemplo, na “ESBEC 28 de Enero”, a respectiva direcção sempre fez questão de formar turmas com base nas províncias ou regiões de origem dos estudantes. Se numa turma havia três ou nove estudantes da província da Zambézia, na mesma turma tinha que ter igual número dos de Maputo, Nampula, Sofala ou outras províncias, até completar-se o número total necessário.

Também na formação de grupos culturais de estudantes, como de música ou dança, era com base na diversidade cultural e etnolinguística dos estudantes. Estudantes integrantes desses grupos eram obrigados a aprender os canticos e danças de Moçambique, daí que os ensaios eram a sério e havia consciência de que a unidade nacional também se constrói com sacrifício.

Houve muitos exemplos de combate ao tribalismo e regionalismo no seio dos estudantes na República Socialista de Cuba e que acreditamos que hoje estão a contribuir para que, no nosso próprio país, não se deixe que esses grandes males se afirmem, minando a unidade nacional que foi fundamental para a derrota do colonialismo.

O que quero vincar aqui é que continua a ser tarefa dos órgãos de comunicação social, músicos, empresários, escritores, políticos, governantes, futebolistas, intelectuais, analistas políticos, juristas, motoristas, militares, polícias, agricultores, estudantes, professores, enfermeiros e outros, o combate ao regionalismo e tribalismo que, em parte, constitui o motivo das hostilidades militares no país.

A unidade nacional é hoje um instrumento que muito importa que mantenhamos e preservemos como condição primordial para o progresso social e económico do nosso país, claro, combatendo sem contemplações todas as formas que ainda se verificam em Moçambique, tendentes a incentivar atitudes tribalistas e regionalistas. Ontem nos queixamos dos procedimentos divisionistas dos colonialistas. E não será justo que os próprios moçambicanos se dividam hoje.

MOUZINHO DE ALBUQUERQUE