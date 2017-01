DE VEZ EM QUANDO: Estou de volta

NOS princípios da década de 80, quando decidi abraçar o jornalismo, não me passava pela cabeça a ideia de permanecer neste apaixonante barco até aos dias de hoje. Já decorreram 35 anos desde que me enfiei a bordo de uma embarcação chamada jornal Noticias: a maior e mais antiga marca do jornalismo moçambicano, e mantenho-me no mar que nunca foi de todo tranquilo, aliás, eu próprio tive que me ir ajustando para aguentar as várias e constantes intempéries que tornam a profissão que escolhi, a mais exigente num conjunto de muitas outras.

Moçambique tinha apenas cinco anos de independência quando me atiraram o primeiro colete salva-vidas.Estava ainda no “mar alto”, como em determinada altura filosofaria, e bem, referindo-se a esse momento, o antigo estadista tanzaniano, Julius Nyerere.

O que se assistiu a seguir à libertação da nossa Pátria, foi a saída massiva dos portugueses, de regresso à sua terra, e como consequência disso, vários sectores-chave da vida nacional ficaram sem quadros, num país que já tinha vindo à terreiro dizer ao Mundo que existo. Anunciava-se, portanto, o hipotético colapso da economia nacional, e a comunicação social também ressentiu-se desse êxodo provocado por motivações políticas.

Vai daí que o “Notícias” abre as suas portas para admissão de candidatos a jornalistas. Estávamos no mês de Agosto de 1981. Inscreveram-se pouco mais de 400 concorrentes para 12 vagas, e um dos admitidos neste grupo fui eu, aprovado por competência e possuir uma cultura geral assinalável.

O jornal precisava de gente, gente para andar rápido, e eu tinha barbatanas e guelras para contrariar o curto tempo de preparação que nos impuseram, por isso mantive-me sereno. Confiante.

Aprendi a fazer, fazendo, ou para ser mais transparente, a escrever, escrevendo. Em cada texto parecia que eu experimentava um novo degrau que me ergueria até aos dias de hoje, onde me sinto de certa forma satisfeito por tudo o que fiz. Na verdade, tratou-se de uma experiência única, dura e de muito sacrifício, porém gratificante.

Os resultados que alcancei no desempenho da minha actividade, sublinhe-se, bons resultados, também foram possíveis graças a uma natural pré-disposição de um naipe de profissionais que souberam receber-me, como caloiro, de braços abertos. Eles transmitiram-me, sem reservas, a sua experiência e sabedoria, produtos de muita tarimba na Redacção e de muitos anos de estrada na nobre arte de escrever e informar.

Se 10 anos é muito tempo, como diria Paulo de Carvalho, o músico, então 35 anos serão muito mais ainda, mas mesmo assim me lembro hoje das regulares chamadas de atenção sobre os erros que cometia. Erros que me faziam bem porque aprendia com eles. Eram advertências que vinham ou do Chefe de Redacção ou de um colega profissionalmente mais cotado, e cada “chicotada” era uma peça do escafandro que ia sendo construído e me protege até aos dias de hoje, em que me sinto bem por tudo o que fiz.

Hoje me lembro com saudade das “chibatadas” que me fizeram crescer. “Apanhava” todos os dias, numa empreitada que me traz à memória, de forma particular e nostálgica, o rigor e a exigência de Willy Wadington, profissional “à prova de bala”, que mesmo sendo octogenário nunca abdicou da sua profissão. Ele era o rigor em si!

Willy Wadignton, talhado para a crónica de conteúdos urbanos, manteve a sua coluna durante anos intermináveis, batendo-se pelo correcto ordenamento da cidade. A ele cabem também os louros sobre a abertura da gigantesca obra que é a drenagem de Maputo. Wadington tinha ligação umbilical com o “Noticias”. Mesmo quando caiu doente, continuou a redigir a sua crónica semanal a partir do leito hospitalar. E ele já não está connosco. Só Deus saberá da sua localização.

Mas porquê evocá-lo nesta hora? É simples. Inspirado pelo seu exemplo de trabalho e dedicação ao jornalismo, quando no ano 2000 fui convidado a abrir uma coluna semanal neste jornal, elegi para logotipo o termo “ De vez em quando” em contraposição à sua original coluna, que era “De quando em vez”, uma espécie de plágio que me reconforta. Mantive esse espaço por alguns anos, mas como acontece em tudo na vida, a coluna teve o seu tempo de vida útil e depois deixou de existir.

Hoje, uma vez mais, convidado a voltar para as crónicas, decidi continuar com a mesma marca: também em homenagem ao mestre Willy Wadington.

Estarei aqui em todas as sextas-feiras. Abraço forte!

ALFREDO MACARINGUE