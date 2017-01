PERCEPÇÕES: América e o mundo em metamorfoses

QUER queiramos, quer não, a América e o Mundo estão em metamorfoses. Hoje, Donald Trump, é investido nas funções da mais Alta Magistratura do Estado norte americano. É o 45º presidente na história daquela que se considera a mais sólida democracia do planeta.

Trump, por tudo quanto se diz e se escreve, a seu respeito, há-de ser o mais velho e o mais rico presidente na história dos Estados Unidos.

Digo a América e o mundo estão em metamorfoses porque seja quem for o presidente que assume as funções nos EUA, o flagelo da sua administração afecta primeiro, a própria América e depois o Mundo.

Quando Donald Trump afirma, por exemplo, que a Organização do Tratado Atlântico Norte (NATO), da qual os Estados Unidos da América são o maior patrocinador, está cheia de problemas, é obsoleta porque foi criada há muitos e muitos anos e, mais ainda, que não vê com bons olhos a sua contínua expansão para o leste europeu, não restam dúvidas que tal posicionamento provoca inquietação em países aliados, principalmente aqueles que em tempos integraram a extinta União Soviética ou, pelo menos estiveram sob esfera da influencia soviética: Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Bulgária, República Checa, entre outros.

Trata-se porém, de um posição que tranquiliza a Rússia de Vladmir Putin e também a China que sempre se opuseram à dilatação da NATO para junto das suas fronteiras.

Em recente entrevista ao jornal britânico The Times e ao alemão Bild, o hoje empossado presidente dos Estados Unidos não escondeu a sua contrariedade a esta organização e chegou mesmo a acusar os países europeus de gastarem muito abaixo dos dois porcento do seu PIB estipulados pelo bloco para a defesa comum e de se apoiarem sempre na América. Ora, tal facto não só preocupa os membros da organização, mas também os da União Europeia que se veem cada vez mais órfãos de uma América que lidera (va) os destinos do mundo. Tal orfandade torna-se mais penosa ainda para a União Europeia, com a saída do Reino Unido do grupo. E, na percepção de Trump, outros países seguirão o exemplo de Londres.

Trump “assustou” os aliados ao se pronunciar em vésperas da sua tomada de posse, a favor do levantamento das sanções à Rússia, em troca de um acordo para a redução de armas nucleares. Assustou sim porque é uma posição que contraria a política de Barack Obama que visava endurecer o castigo a Vladmir Putin pela sua intervenção militar na Síria, pelo seu alegado envolvimento no processo eleitoral norte americano, o que terá culminado com a derrota da candidata democrata, Hilary Clinton, nas últimas presidenciais e também pelo seu envolvimento na crise ucraniana.

O combate ao Estado Islâmico está nas prioridades de Donald Trump. Mas não está nas suas preferências, por exemplo, o acordo nuclear iraniano alcançado com os EUA e outras potencias mundiais, considerando-o um dos piores e o mais estúpido que já viu. Donald Trump ameaça reforçar as relações com Taiwan, uma ilha considerada rebelde por Beiging, que defende o princípio de uma só China. Enquanto isso, a China avisa que qualquer tentativa nesse sentido violará tal princípio e terá as suas repercussões a nível da comunidade internacional. São portanto, vários dossiers, ligados a política externa, presentes à mesa do magnata norte americano que concorrerão, certamente, para as metamorfoses mundiais.

Reconheço pois, que a mudança do regime nos Estados Unidos da América concorre para algumas transformações quanto à correlação de forcas no planeta. Mas prefiro esperar um pouco mais para ver o que vai ser o mundo a partir de hoje quando Donald Trump ocupar a Casa Branca.

Salomao Muiambo- Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.