HISTÓRIAS E REFLEXÕES: O efeito perverso do uso das tecnologias

ACREDITO que cada um de nós tenha uma história contada ou vivida sobre o que decidi chamar o efeito perverso do uso das tecnologias. Mais concretamente dos telemóveis. E de modo particular quando tal perversidade resulta de actos deliberados.

A título exemplificativo, podia recordar que há algumas semanas foram repostas a circular algumas imagens sobre o roubo de combustível num camião sinistrado em Setembro último no Dondo, em Sofala, pretendendo-se então fazer passar a mensagem de que essas imagens eram de um outro camião alegadamente também sinistrado e violado na região do rio Save, algures entre Sofala e Inhambane.

Lembro-me de que, na altura, a PRM veio a terreiro esclarecer que não tinha havido qualquer novo incidente nem numa nem noutra destas províncias.

Mais recentemente, alguém urdiu e fez circular a história de que o e-Sistafe não reconhecia o pagamento dos 50 por cento referentes ao 13º salário dos agentes e funcionários do Estado. E fê-lo com ar jocoso.

O esclarecimento também não tardou. E, de facto, não fazia qualquer sentido. Basta o exemplo de que a um mesmo funcionário pode ser descontado um determinado valor num determinado mês por faltas, contudo está claro que vai receber o correspondente à sua assiduidade.

Não tenho dúvidas de que estas sejam, tão-somente, apenas algumas pontas de um “iceberg” bem mais robusto, pois há por aí, certamente, inúmeros e diversificados casos de uso indevido de instrumentos que seria de supor que servissem para facilitar a nossa interacção mas que pela imaginação maliciosa de algumas mentes estão para desvirtuar.

Ontem começou um novo ano lectivo no país. Lembrei-me então de uma pequena história a que tive acesso enquanto pai e encarregado de educação, numa reunião de preparação dos exames de 2016.

Tudo girava à volta dos apelos aos pais e/ou encarregados de educação para sensibilizarem os seus filhos e outros educandos no sentido de que evitassem levar os seus telemóveis para a sala de exames.

Para ilustrar, o director pedagógico que usava da palavra na circunstância recordou que, no ano anterior, tinham sido feitos os mesmos apelos que começaram em cada sala de aulas, através dos respectivos directores de turma.

Nas vitrinas da escola foram afixados avisos a repetirem que era expressamente proibido levar celulares à sala de exames.

Organizou-se igualmente uma reunião como aquela em que estávamos para a direcção da escola bater insistentemente nessa “tecla”.

E mais: foi dado a conhecer que seria montado um forte dispositivo que não excluía um “pente fino” à entrada de cada sala, tudo para que nenhum examinando levasse o seu telemóvel para o local do teste final.

Mas, vejam só, tudo isso foi pouco para demover um certo menino que conseguiu, vá-se lá saber como, levar consigo o celular para a sala de exame.

O “pedagógico” assumiu mesmo que até hoje o seu colectivo não entende como isso foi possível! É um caso de estudo, por conseguinte. Certo é que lá estava o espertalhão do menino com o celular em plena sala.

Depois de todas as formalidades, começou então o exame. Fez-se silêncio absoluto na sala e arredores. Eis que, contra todas as suas previsões, o telemóvel do menino começa a vibrar. Nesse entretanto ele remexe-se e... nem mais, o celular caiu provocando um natural estrondo na sala para surpresa de todos. Era o fim da “picada”! Escusado será contar o que se seguiu.

ELISEU BENTO