PÉ DE CABRA: Aplaudindo a coragem da edilidade da Matola

O CONSELHO Municipal da Matola acaba de anunciar que vai de novo levar a cabo, brevemente, a demolição de residências e outras infra-estruturas localizadas em pontos que impedem a passagem normal das águas das chuvas, provocando inundações nos bairros, ruas e avenidas.

É um anúncio eivado de uma coragem invulgar, porque é feito num ambiente caracterizado por fortes “lobbies” políticos, económicos e até sociais. Julgamos que não é fácil por parte do Conselho Municipal tomar uma decisão que pode ter repercussões muito graves para quem está à frente daquela edilidade, onde está estabelecido o maior parque industrial do país, e onde reside uma franja da população moçambicana muito poderosa do ponto de vista financeiro, político e social.

Calisto Cossa, presidente do Conselho Municipal, efectuou novamente visitas às zonas afectadas para se inteirar dos danos causados pelas chuvas que, no início do ano, fustigaram as cidades de Maputo e Matola.

Cossa disse, publicamente, que durante a visita constatou que, na maioria dos casos, as inundações são provocadas por construções feitas sobre os atalhos por onde as águas deveriam passar para o mar.

Por exemplo, na bacia localizada no bairro do Fomento foi erguido um muro que obstrói a passagem normal das águas pluviais.

O autarca é citado a dizer que o que constatou é uma surpresa para o município porque, em Dezembro último, o mesmo esteve a fazer a limpeza daquele lugar, justamente para enfrentar as sempre más consequências do período chuvoso.

Ora, perante esta situação não valem soluções de ordem meramente política, mas uma coragem para a aplicação de soluções de índole técnica. Doa isso a quem doer. Consta que a construção do muro, que até pode ser considerado da vergonha, poderá ter sido feita durante a noite.

A ser verdade, esta irregularidade, que é uma afronta à legislação municipal, até pode ser considerada crime de desobediência à autoridade que é o município. As pessoas responsáveis por ela deviam ser processadas criminalmente, salvo melhor entendimento.

É que uma irregularidade daquele tipo pode causar a perda, não só de infra-estruturas públicas e privadas, mas também de vidas humanas. As chuvas têm caído um pouco por todo o país e, em alguns casos, já provocaram mortes. No passado, temos um histórico de perdas de vidas humanas por causa da construção de infra-estruturas em zonas impróprias.

É por esta razão que decidimos, por esta via, encorajar o presidente do Conselho Municipal da Matola e, sobretudo, afirmar que estamos atentos a possíveis manobras de intimidação e outro tipo de pressão que os tais “lobbies” políticos, económicos e sociais podem exercer sobre a edilidade.

Também encorajamos os conselhos municipais de outras cidades do país para que sigam o exemplo da Matola, pois, só assim, julgamos nós, pode fazer sentido o processo gradual de municipalização em curso no país.

Os interesses da maioria dos munícipes não devem ser menosprezados em nome dos tais “lobbies” que, de certeza, só vão beneficiar interesses de grupinhos, ou mesmo grupinhos de interesses, de cidadãos nacionais e até estrangeiros.

A propósito: quem paga e quanto custam essas cíclicas demolições desses muros e edifícios construídos em lugares impróprios? É uma pergunta que gostaríamos de ver corajosamente respondida.

JOÃO LOBÃO