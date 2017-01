ÀLUPA : Tudo pela primeira vez!

TUDO acontecia pela primeira vez. Era a primeira vez que viajava de avião. Era a primeira vez que viajava para o estrangeiro. Era a primeira vez que os meus chefes me confiavam a missão de cobrir uma actividade, envolvendo um chefe de Estado fora do país.

Era uma estreia a todos os títulos. Razão mais do que suficiente para controlar tudo até ao detalhe. Gente nova à volta, à excepção de colegas de profissão e já com nome na praça. Se a memória não me trai, estávamos no mês de Julho de 1994. Um dia do céu muito nublado. O sol estava escondido, com alguma ventania. Por que é que o tempo tinha de ser assim, logo hoje, primeiro dia de viagem de avião? Questionei-me. Um misto de tranquilidade e ansiedade ia tomando conta de mim. Procurava tranquilizar-me ao ver os companheiros de viagem relaxados. Sobretudo do meu colega do jornal, o Carlos Bernardo, muito à vontade, ele que já tinha feito muitas milhas nisto de aviões. De quando em vez saltavam-me à memória coisas contadas na infância, lá em Maciana, na Manhiça, sobre o que acontece aos passageiros no ar, sobretudo aqueles que entram lá pela primeira vez. Que era quase que uma certeza. Ouvia que o momento de “Take Off” provocava um mal-estar, que os intestinos subiam (assim traduzido na minha língua) e há quem ficasse com náuseas e para lançar!

Uma das coisas que ouviria da hospedeira, no momento das instruções sobre medidas de segurança, foi que os passageiros encontrariam um pequeno saco na parte traseira do assento da frente para se aliviar, em caso de náuseas durante o voo. Teria eu que passar por isso? Aguardei por um tal momento, que felizmente não chegou a acontecer. Tinha sido uma daquelas coisas, se calhar, contadas por alguém que ouviu dizer de uma pessoa que também ouviu dizer e por ai...

O resto da viagem de mais de três horas viria a ser uma maravilha.

Pouco depois das 17.00 horas desembarcávamos em Arusha, num voo directo da LAM. A delegação moçambicana, chefiada pelo Presidente Chissano, ia participar na cimeira que extinguiria o Comité de Libertação da Organização de Unidade Africana (OUA), actual União Africana (UA). O Comité era dirigido pelo brigadeiro Hashemi Mbita, o tanzaniano. Já falecido.

Já no Hotel Saba Saba, todos cansados e preocupados em se instalar nos quartos, o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Pascoal Mocumbi, com a mala e casaco na mão, aceitava falar a mim em plena marcha, em direcção ao seu quarto. Respondeu o que o perguntara, mas também me disse o que não o perguntara. Tratava-se de assuntos de interesse nacional que ele sentiu que os moçambicanos, por intermédio de mim, jovem jornalista, precisavam de saber. O país se preparava para as primeiras eleições e muitos encontros, o Presidente Chissano teria à margem do evento. Só um parêntesis: a solicitude e a disponibilidade de Mocumbi deviam inspirar àqueles porta-vozes e fontes que evitam ou se recusam a dar informação quando solicitados pelos jornalistas.

Retomando a história, ia dizer que a notícia publicada no “Notícias” no dia seguinte estava enriquecida pela a informação prestada por Mocumbi. Mas o pior dos momentos desta viagem de estreia estava ainda por vir. O tempo que separou o fim do evento e a partida do Presidente Chissano para o aeroporto foi curto, mas a estória para o jornal tinha de ser enviada a partir de Arusha. Estou a falar da altura em que, entre nós, o meio mais moderno e barato de envio de material para o jornal era o Fax. Enquanto tentava enviar o texto, perdia a boleia da escolta do Presidente Chissano que, à hora que cheguei no aeroporto, ao que fiquei a saber, já estava na sala de embarque. Não por vontade própria, mas porque faltavam ainda alguns membros da delegação. Entre estes estava eu que fiz o carro chegar tarde ao aeroporto. A ser verdade, não sei que justificação o protocolo terá dado ao Presidente ou se calhar nem precisou de o fazer. Brincadeira ou não, a verdade é que ao entrar no avião ouvi uma voz a dizer que o assunto seria comunicado ao director do jornal Notícias e que não viajaria nunca mais com o chefe do Estado. Essa voz era do major Torohate (que Deus o tenha), o fotógrafo oficial do Presidente Chissano. Todo o resto da viagem foi como o leitor poderia imaginar. Má disposição e, a pensar no que me aconteceria em Maputo. Dia seguinte, o meu chefe directo do sector internacional, Hilário Cossa, tranquilizava-me: Não te vai acontecer nada… e não aconteceu. Provavelmente, o director Mavanga só tomará conhecimento disto hoje.

LÁZARO MANHIÇA