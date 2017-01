MAPUTANDO: Tem polícia ali na “Mafurreira”

A VOZ da indignação chega-nos quando estamos sentados ao sofá, acompanhando a par e passo, a tomada de posse do Presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, através de um aparelho televisor do tamanho da sala.

A questão do patrulhamento e segurança nos bairros periféricos da nossa cidade vem sendo levantada e, em cada dia que passa, vai assumindo proporções alarmantes por parte das comunidades residentes.

Ninguém está contra a abertura de postos policiais ou criação de outros sistemas de segurança a nível dos bairros e distritos municipais da nossa urbe, mas pretende-se que sejam dispositivos que ofereçam muita tranquilidade aos habitantes.

Na zona denominada “Mafurreira”, no bairro do Zimpeto, numa via bastante movimentada de acesso ao populoso “Khongolote”, no município da Matola, operam muitos homens que não estão registados nem cadastrados pelo Ministério do Interior.

Foram-nos confidenciando que os referidos agentes, têm sido muito prestáveis aos numerosos utilizadores da referida via, a tal ponto de se transformar numa situação de arrepiar a pele de qualquer pessoa digna.

Os referidos agentes agem com total impunidade, que nem o grito de socorro tem eco. Actuam como se agentes da polícia se tratassem e só lhes falta envergar uniforme.

Quem anda por ali, quando os agentes se fazem ao posto de trabalho, deve apenas rezar para não ser uma das vítimas, porque isso é quase que inevitável por aquelas paragens do limite entre os bairros do Zimpeto e Khongolote.

Fazem-se passar por guias, transformam-se em acompanhantes que transmitem segurança aos pedestres, mas quando chegam a um determinado ponto da via, despojam a vítima dos seus bens mais preciosos e se escapam mato a dentro.

Este é, só e somente só, um dos exemplos flagrantes de que a falta de patrulhamento nos bairros da nossa periferia é uma realidade que não se pode negar. Os amigos do alheio actuam a seu bel-prazer.

A população queixa-se sempre do facto de não estar a haver patrulhamento nos bairros periféricos.

O que tem que se reflectir é se a estratégia de segurança no seio das comunidades passa ou não pela abertura de postos policiais em muitas zonas, onde ficam a “sornar” meia dúzia de agentes, ou terá que se ter outro tipo de actuação para que o cidadão se sinta e caminhe efectivamente sem qualquer tipo de receio.

Estamos a caminhar para um estágio tal em que o crime tende ao recrudescimento, com gente estranha e de má conduta a se envolver no seio das comunidades, sendo certo que a estratégia de segurança nos bairros terá que ser repensada.

Mubedjo Wilson