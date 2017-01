POST SCRIPTUM:Fraude académica

FRAUDE académica. Eis o assunto do Post Scriptum desta semana. As razões para a sua eleição são várias, mas destaco o facto de nesta época de realização de exames de admissão ao ensino superior e institutos médios terem sido reportados casos de fraude em que parte dos envolvidos acabou recolhendo aos calabouços.

Na verdade, causa estranheza a muitas pessoas o facto de alguns estudantes surpreendidos na posse de enunciados das provas terem sido levados à Polícia. A pergunta que se coloca é: Haverá alguma razão para a detenção? Ou seja, será a fraude académica um acto criminal?

Antes, importa referir que a fraude académica pode ser entendida como uma tentativa de ludibriar os mecanismos de avaliação antes e durante a realização de prova individual ou colectiva, segundo Ramos[1].

Em princípio a fraude académica tem natureza disciplinar e não criminal, como se pode depreender do conceito anteriormente apresentado. Significa que, regra geral, a sua detecção e o seu sancionamento são da responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, conforme o artigo 95 e seguintes do Diploma Ministerial nº 190/2010, de 17 de Novembro, que aprova o Regulamento de Avaliação para o Ensino Secundário Geral.

Então, se a fraude académica não tem natureza criminal, mas disciplinar, por que razão há estudantes que vão dar à esquadra, pelo simples facto de estarem envolvidos nestas artimanhas? Estar-se-á, sempre, perante um excesso de zelo, primeiro das direcções pedagógicas que levam estas matérias às autoridades ou das próprias autoridades que preferem encarcerar os implicados?

Acontece que, nalgumas vezes, a fraude académica tem tentáculos criminais. Ou seja, pode ser que haja indícios de o estudante surpreendido na posse de exame, por exemplo, ter sido ele próprio a introduzir-se em certo gabinete para subtrair o enunciado. Aqui temos duas situações, a primeira que é uma simples fraude académica, cuja resolução é da responsabilidade da escola. A segunda é, claramente, de fórum criminal porque o furto ou roubo são um ilícito previsto e punido nos termos dos artigos 270 e seguintes e 280 e seguintes da Lei nº 35/2014, de 31 de Dezembro (código penal).

Mas pode acontecer, também, que haja evidências de o estudante ter recebido o enunciado de terceiro que pode ser docente ou outro funcionário. Aqui, mais uma vez, temos duas situações. A primeira de natureza disciplinar para o aluno e, no caso do funcionário ou agente do Estado haverá lugar a procedimento disciplinar, sem prejuízo do processo criminal que correrão de forma independente, conforme o artigo 103 do Decreto 62/2009, de 8 de Setembro (Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado).

Então, a fraude académica em si é de natureza disciplinar para o aluno, mas dependendo das circunstâncias, pode entrar também para o fórum criminal.

E o que acontece no nosso país? Assiste-se, muitas vezes, a alguns excessos da Polícia que opta por prender para investigar e não investigar para prender como, aliás devia ser, o que nos conduz invariavelmente a detenções potencialmente ilegais.

Próxima semana haverá mais.