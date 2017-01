DE VEZ EM QUANDO: Qual das crises será amelhor (ou pior)?

NÃO sei se fico magoado ou limito-me pela estupefação perante tudo isto que acontece no meu país. O sentimento que me invade é um misto de emoção e frustração. É também de incerteza, o que me leva a fingir, em determinados momentos, que sou das pessoas mais felizes desta terra.

Mas não é verdade, pois, como sabemos, o fingimento é efémero, tal como acontece com a alegria do pobre. Na verdade sinto-me frustrado. Lixado. O que pode entrar em contraste com a minha natural forma de ser e estar, caracterizada pela serenidade e sentido de humor.

De há algum tempo a esta parte, tenho alimentado a sensação de que Moçambique, minha terra amada, decidiu virar-me as costas. A partir do nada mandou-me à fava. Digo a partir do nada porque não me lembro de ter faltado às minhas obrigações de patriota, como qualquer outro moçambicano que tem orgulho próprio, para não merecer o melhor do meu país.

A partir desta tribuna semanal vai o meu grito de repúdio e revolta contra tudo o que está a suceder. Sim, contra tudo de ruim. Recuso-me a entrar em detalhes porque julgo que todos sabem do que estou a falar. Da crise, primeiro interna, e, depois, das outras que associadas levaram-nos ao estágio em que estamos hoje.

Falo também da guerra, morte e destruição sem fim. Das tréguas sem sentido a que hoje um povo inteiro foi subjugado. Porque lá da poltrona, alguém se achou com poderes supremos acima dos mais de 23 milhões de moçambicanos para controlar a nossa liberdade. Custa-me engolir tudo isto.

Pertenço à oratória colectiva dos que dizem e questionam como é que um país que tinha tudo para dar certo, de um momento para o outro caíu para o fundo do poço, qual abismo histórico!

Às vezes, no esforço de perceber o que terá acontecido para estarmos assim como estamos, tento perseguir o tempo perdido e procurar pelos culpados, porém nesse exercício inglório, chego à triste conclusão de que, afinal, culpados somos todos nós. Sim, nós, os moçambicanos, que não fiscalizamos o suficiente. Não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para evitar que nos deixassem de tangas.

Sim somos nós os culpados e não os outros, quem deixou que o país fosse invadido por vorazes aves de rapina com ratos à mistura. Entraram pelo celeiro adentro e roeram tudo.

E como cantaria Salvador Maurício, músico nampulense, a vida caiu na miséria, e trouxe-nos esta dura realidade. A sorte do músico é que profetizou e depois partiu desta.

Hoje os celeiros estão vazios. A fome toma conta de nós. Uma fome que dói bastante por contemplarmos as prateleiras dos mercados e supermercados fartos e não poder levar nada para casa por escassez da moeda. Que se desvalorizou. Contrariamente a outra fome que nos fustigou na década de 80, em que tínhamos dinheiro no bolso, e as prateleiras estavam vazias.

Seja como for, perguntar qual das duas crises terá será melhor ou pior, é uma estupidez, cada crise tem a sua dimensão e o seu tempo, nenhuma delas é pior ou melhor, porque nas duas o estômago do povo ficará vazio, e como diria Samora Machel, saco vazio não fica em pé.

ALFREDO MACARINGUE