PERCEPÇÕES: Amor de prostíbulo

SUPLICO-VOS: não me confundam.

Há lustros fui dar à antiga rua Araújo, hoje rua do Bagamoyo. Não à procura de afectos de ocasião, uma vez que esta artéria da capital é tristemente célebre em albergar profissionais da área. Fui lá somente para examinar o submundo da gente que, dia e noite, faça sol, faca chuva, busca míseros proventos decorrentes do amor de prostíbulo.

O trabalho era de reportagem que me valeu um prémio monetário no valor de cem meticais. Por essas alturas este valor era uma fortuna.

Já agora, Senhor Director Editorial, por que não pensar na reedição do prémio de melhor reportagem, como forma de estimular a juventude a produzir mais e melhor?

Continuando: ao sair da Redacção, portando o meu bloco e caneta, tinha a consciência de que a missão não seria nada fácil. Mas também tinha a certeza que apesar de dura e espinhosa iria vencer. E venci.

O que mais me comoveu neste desafio foi ver gaiatas, “imberbes”, entalhadas num negócio de alto risco para as suas vidas e também para as vidas de outrem. É que à medida em que os machos desfilavam pela rua, noite adentro, as garotas assediavam-nos. Típico de caninos açulados à procura de amor de prostíbulo. Não sendo caninos, porém, era mesmo desse amor que procuravam. Agressivas no exercício da profissão.

Na semana passada voltei a escalar “Bagamoyo”. Uma vez mais, não à procura de bordel, mas numa actividade que me fora encomendada por certa organização da sociedade civil. Os detalhes de tal actividade não cabem nestas Percepções. Arrepiou-me os cabelos (agora são muito poucos na minha cabeça) o que presenciei em plena manha de um domingo. Semblantes amachucados, denunciando cansaço decorrente de intensa actividade nocturna e, nalguns casos, com muito álcool à mistura. Uma geração com futuro seriamente comprometido.

Dir-me-ão, alguns, que aquela turma tem o privilégio de exercer a mais antiga profissão do planeta. Não sei se isso é algum privilégio. A verdade, porém, é que como profissão, precisa-se de requisitos para o seu exercício. E, como em qualquer outra profissão, um dos requisitos fundamentais é a idade. No “Bagamoyo” este predicado é pontapeado. Qualquer uma é elegível para o exercício desta profissão. Nossas mães, nossas irmãs, nossas filhas, nossas primas, nossas avós, nossas netinhas, todas elas disputando lugares e clientes, num exercício inapropriado para quem nasce e cresce na decência.

Em tempos idos, havia nas escolas a disciplina da Moral e Religião. Com estes ensinamentos, quem sabe, talvez a profissão se exercesse em obediência a determinados preceitos.

