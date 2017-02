POST SCRIPTUM: Mentes brilhantes

REZA a história que em cada época há um grupo de pessoas que marca, pelas suas ideias, o pensamento da humanidade em tal período e, quiçá, o das gerações posteriores. Vem sendo assim há vários séculos e continuará a sê-lo. São as mentes brilhantes.

Entre nós há também mentes extremamente iluminadas. Gente de uma criatividade capaz de causar inveja até aos romancistas mais consagrados cá da praça ou mesmo aos ficcionistas da indústria cinematográfica de Hollywood, nos Estados Unidos da América.

Refiro-me a pessoas dotadas de uma inteligência muito acima da média, mas que usam os seus neurónios ao serviço do mal. Preferem conceber histórias e pô-las a circular através das redes sociais. Para ser mais directo, são pessoas que no conforto de uma sala devidamente climatizada e ao sabor de tragos de café, inventam acontecimentos, ficção que pelo seu impacto cria, amiúde, confusão em gente menos atenta.

Porque, regra geral, os autores destas fantasias são líderes de opinião (pelo menos a nível das redes sociais), arrastam consigo uma legião de admiradores que vêem neles verdadeiros senhores da verdade. Significa que a qualquer postdestes iluminados se seguem os inevitáveis comentários, sem qualquer juízo crítico. Dependendo do teor da publicação, são, inclusive, endereçadas mensagens de solidariedade às vítimas, enquanto outros apontam, de imediato, os prováveis culpados da “tragédia”.

Recordo-me da vez em que certa deputada da Assembleia da República recebeu uma informação sobre um suposto tiroteio na cadeia de máxima segurança, na Machava, província de Maputo. Porque estava em plenário, a ilustre aproveitou a rádio e televisão, que estavam a transmitir em directo, para dar a conhecer a “notícia” e solidarizar-se com as famílias enlutadas, já que, conforme as suas fontes, havia óbitos. O esclarecimento veio minutos depois: afinal houve disparos, sim, de que resultou um ferido. Que grande embuste!

Vem-me também à mente a publicação, no ano passado, de imagens sobre a apreensão de armas de guerra na Nigéria que, no mesmo espírito, foram reproduzidas nas redes sociais indicando que se tratava de uma confiscação feita na fronteira entre Moçambique e Malawi.

Quando a criatividade se esgota se repristinam acontecimentos de há vários meses ou anos e publicam-se nas redes sociais como se fossem da véspera.

Semanas depois do acidente de Caphiridzange, foram republicadas fotografias de um camião cisterna em chamas. Afinal tratava-se de imagens de um incêndio ocorrido há alguns anos na província de Sofala.

São os nossos iluminados.

Mas se é verdade que, por um lado, há gente que gosta de inventar, por outro há gente que nas instituições públicas se abstém de prestar a informação de utilidade pública, mesmo quando é para a reposição da verdade. E quando se pauta pelo silêncio, prevalece a máxima “quem cala consente”.

Por hoje estamos falados.

