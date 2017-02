PERCEPÇÕES - O nosso quotidiano

HOJE não trago um tema específico. Trago, sim, vivências do quotidiano. Vivências que nos permitem reflectir sobre a orientação do nosso “modus vivendi”.

A última terça-feira foi simplesmente anedótica para mim. Alguém postou no facebook e noutras redes sociais o seguinte: “Obrigada Deus pela demissão na UEM”.

A primeira coisa que fiz, depois de ler a mensagem, foi consultar o dicionário, em busca do significado da palavra demissão, ao que encontrei renúncia, cessação, abandono, desistência. Encontrei também que demissão significa exoneração de um cargo, destituição e por aí em diante.

Posto isto, tentei fazer algumas ligações com o que diz a aludida mensagem. Confesso que fiquei embasbacado, sem perceber o que o autor da mensagem pretendia transmitir. Terá sido demitido ou exonerado de quaisquer funções na UEM? Por que agradeceria a Deus pela demissão? Interroguei-me.

Esforcei-me um pouco mais na percepção da mensagem, relacionando-a com o facto de a UEM ter divulgado os resultados finais dos exames de admissão. Finalmente, calculei que o autor da mesma tivesse sido admitido à universidade. Respirei fundo e ofegante. Voltei a interrogar-me: será que da pré-primária, até concluir o Ensino Secundário, o autor da mensagem não aprendeu que demitir nada tem a ver com o admitir, no sentido de acolher, receber, aceitação, entrada? Mas que aberração!...

Ora com este vazio do saber, sugiro que caso o sujeito tenha sido admitido à UEM, seja imediatamente demitido, porque não reúne conhecimento para frequentar o Ensino Superior.

No primeiro dia de aulas, a 23 de Janeiro, vivi muita matéria de espectáculo. Crianças correndo de um lado para o outro pelos corredores das escolas, outras pulando de galho em galho, anunciando a sua satisfação pelo início do ano lectivo. Mas vi também tanta outra pequenada carrancuda, gemendo e chorando por temer o desafio de se sentar à carteira e aprender o ABC da vida. Matéria de espectáculo porque, nalguns casos, os pais, encarregados e outros legítimos tutores que acompanhavam os seus educandos lá iam filmando pelos celulares o que acontecia nos pátios das escolas, ao invés de sensibilizarem as crianças no sentido de se manterem calmas e animadas com a nova realidade. Enfim... coisas do nosso quotidiano. Paz à alma do menor devorado por um crocodilo, na sexta-feira da semana passada, quando banhava no rio Malema, em Nampula, à saída da escola primária local.

Hoje é 3 de Fevereiro. Dia dos Heróis Moçambicanos. A efeméride coincide este ano com a passagem do 48.º ano da morte de Eduardo Mondlane, o arquitecto da unidade nacional. A minha vénia a todos os que morreram pela causa da liberdade. Se fosse a enumerá-los, não caberiam neste espaço. Aliás, a vérnia é extensiva àqueles que, estando vivos, continuam a fazer a sua parte em prol da melhoria da qualidade de vida de cada um de nós. Nas fábricas, nas escolas, nos hospitais, nas minas, nos transportes, na agricultura, na energia, nas serrações, no Exército, e em todos os demais serviços. A heroicidade cultiva-se