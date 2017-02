À LUPA - Um brinde no Dia dos Heróis

“SE é a falar que a gente se entende, falemos então em linha directa”, diz o slogan de um programa radiofónico da Rádio Moçambique. Lembrei-me desta frase aquando da declaração feita na sexta-feira pelo Presidente da República sobre os progressos no diálogo para a paz. Foi um verdadeiro brinde no Dia dos Heróis moçambicanos.

Tratou-se de uma notícia animadora que não foi propriamente surpresa, pois quem tem estado atento ao trabalho desenvolvido pelo mais alto magistrado da nação, em silêncio, esperava por estas novidades. Tarde ou cedo.

Sem muito alarido e longe da comunicação social, o Presidente Nyusi decidiu de há um tempo à esta parte falar directamente com o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, o que resultou, primeiro, nas tréguas que permitiram que os moçambicanos passassem sem medo a quadra festiva. Depois de um segundo contacto entre ambos, Afonso Dhlakama decidiu prolongar as tréguas por mais dois meses, para a felicidade de todos nós, que queremos viver em paz e desenvolver o país.

Em resultado desta “oferta”, assistimos ao regresso de milhares de pessoas que tinham abandonado as suas casas e seus bens por medo de ataques de homens armados da Renamo. Assistimos também a reabertura de escolas, permitindo que alunos voltem a estudar e os professores voltem a ensinar. Foi assim em distritos das províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia. A suspensão das hostilidades tornou possível a circulação de pessoas e bens ao longo das rodovias nacionais, sem colunas militares, o que contribuiu também para reanimar a economia nacional. Nalguns casos, fala-se já do retorno de investidores e da retoma de alguns negócios parados durante cerca de dois anos de instabilidade militar.

Estas são conquistas que não deviam ser perdidas assim do nada. O povo quer a paz para libertar as suas capacidades de realizar as coisas.

A declaração de sexta-feira à nação feita pelo Presidente Nyusi de uma nova fase do diálogo, já sem a presença dos mediadores internacionais, seguido da reacção positiva de Afonso Dhlakama, confirma que há um trabalho que foi sendo feito ao longo destes últimos meses.

É um indicador de que os moçambicanos podem resolver os seus problemas entre si, sem precisar de chamar o vizinho. Não quero pôr de lado que o caminho por trilhar possa ser longo e sinuoso. O mais importante é estar preparado para se ir removendo os obstáculos que aparecerem.

Ficou claro na sexta-feira que a partir desta semana seriam constituídos dois grupos para tratar da descentralização e de questões militares.

Sobre as questões militares, quero crer que o ponto central será à volta da integração daqueles que Afonso Dhlakama tratou-os na sexta-feira de guardas militares no Exército. Mas já em relação à descentralização tenho dificuldades de antever qual será o foco da discussão. Qualquer que seja o teor do debate neste ponto, devia-se apostar numa solução duradoira. Não deve ser no sentido de acomodação, apenas. O país tem que olhar para a frente, que é para nunca voltar a cair, assim facilmente. Neste sentido, é desejável que sejam estabelecidas regras para o próximo “jogo” e não novas regras para resolver os problemas do último “jogo”, como nalgum momento pareceu. Acredito que quando hoje se fala de progressos e de consensos é porque houve um meio termo em relação a esta questão. Não tenho medo de olhar para o problema neste sentido.

Lázaro Manhiça