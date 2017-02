ACENTO TÓNICO: Restauração

NÃO é primeira vez que este assunto faz manchete na opinião pública! Quer dizer, há muito que esta malta nos faz comer lixo. E não é coisa só de restaurantes e snack bares, porque também há centros sociais de empresas e instituições que não ligam a menor importância à higiene e salubridade do que pensam, fazem e oferecem ao público.

Mas confesso que fiquei estarrecido com os últimos episódios de imundície nos nossos restaurantes, reportados na comunicação social. Fiquei escandalizado só de pensar na inocência com que gente fina e de respeito procurava os serviços destas casas, sem imaginar as condições inóspitas em que eram preparados os cafés e as bifanas que lhes eram servidos em meio a sorrisos fingidos e traiçoeiros.

Fiquei imaginando quantos de nós fomos enganados com cafés contaminados de imundície e mau gosto numa dessas esplanadas, enquanto líamos um livro, folheávamos um jornal ou simplesmente jogávamos conversa com amigos em momento de descontracção.

A minha preocupação aumenta quando olho para o meu país e vejo que é cada vez mais comum, entre os moçambicanos, procurar um restaurante para uma refeição em família, ou mesmo para um encontro de negócios ou para uma celebração qualquer. Fico triste só de imaginar que essa propensão dos moçambicanos pode estar a ser aproveitada por gente de má-fé que não olha a meios quando o fim é deitar mão ao dinheiro.

Ainda bem que a Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE) está a tomar conta do assunto, por sinal com a contundência que o problema exige. É preciso “cair em cima”, apontar os bons e os maus exemplos, para rapidamente devolver a confiança que o público nunca deve perder em relação aos serviços de restauração.

Na verdade, nos últimos episódios pode ter pesado o nome dos estabelecimentos apanhados “com a mão na massa”, mas pergunto-me qual deve ser a real situação nas dezenas, se não mesmo centenas de estabelecimentos do género que funcionam nas nossas cidades, por onde os inspectores do INAE ainda não passaram?

Importante, mesmo, é que o trabalho prossiga, sem vacilos, e que sejam publicitados os seus resultados, porque acredito que isso pode funcionar como facto de pressão sobre aqueles que apostam na restauração como negócio. É preciso que estes senhores tenham a responsabilidade de serem inspectores do seu trabalho, garantindo o máximo respeito pela saúde dos seus clientes.

Já agora, por que é que as inspecções do INAE não incluem a verificação da legitimidade dos preços praticados nos restaurantes da praça? A impressão com que se fica é que cada um vende os produtos ao preço que lhe convém, sem obedecer a quaisquer critérios. Fica a ideia de que basta ter o chão e as toalhas de mesa limpo ou com as paredes pintadas, para vender o refrigerante a um preço quatro ou cinco vezes acima do recomendado pelo fabricante.

Afinal por que será que nalgumas casas de pasto nas nossas cidades um refrigerante nacional, em garrafa de 330 ml, chega a custar 50 meticais? E como explicar que uma cerveja nacional, num snack-bar chegue a custar tanto quanto num restaurante de primeira em uma área nobre da cidade? Afinal quem anda atrás disto?

PS.: Já agora, como será que vão as coisas nas outras províncias do país se aqui, na capital, tem de ser a própria Inspectora-Chefe a pôr guiso ao gato?