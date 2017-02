PERCEPÇÕES: Frutos do trabalho invisível

A PAZ é e será sempre assunto inesgotável para os moçambicanos. Infindável porque há décadas que os moçambicanos procuram e não encontram a fórmula resolvente mais eficaz para a busca e consolidação deste bem social.

Primeiro foi a luta de libertação nacional. Dez anos. A seguir, a guerra dos 16 anos. E, mais recentemente, as hostilidades militares que se arrastam por estes dias. Estas guerras foram amiúde intercaladas por acordos, entre as partes desavindas, muitos deles, apesar de mediatizados, tão frágeis, quanto um ovo.

Lembramo-nos, por exemplo, quantas rondas de diálogo ocorreram no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, entre o Governo e a Renamo? Rondas decorridas à luz dos holofotes da comunicação social mas que, na verdade, nada pariram senão o esbanjamento dos parcos recursos financeiros que o país tanto necessita para a sua reconstrução. Mais tarde, o diálogo político foi transferido para uma estância turística da capital, envolvendo a mediação internacional. Sessões igualmente mediatizadas, enquanto ao longo da EN1 e noutros lugares deste vasto Moçambique pessoas e bens eram impedidos de circular livremente temendo as acções armadas.

Agora parece que a estratégia é outra. Oxalá, seja esta a manhã mais acertada para finalmente se alcançar a paz que se persegue, por tão dilatado tempo. As partes discordantes primam por um trabalho invisível. Ou seja, estão a conversar muito longe das camaras de televisão, dos microfones das rádios e dos gravadores, canetas e blocos da Imprensa escrita. E como resultado desse trabalho, o país vive uma trégua militar que se arrasta desde as vésperas da quadra festiva e que se pretende passe para uma paz concludente.

Ainda fruto do trabalho invisível surgem, nos dias que correm, notícias muito encorajadoras. O Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, acordaram em constituir grupos de trabalho, minúsculos, especializados para tratar questões militares e de descentralização. A mediação internacional está dispensada e já recebeu as cartas de agradecimento, tanto da parte do Governo, quanto da Renamo, pelo trabalho realizado, atinente à aproximação das duas partes. Mais encorajador ainda é que tal grupo, cujo mandato se pretende bastante curto, vai trabalhar em período de tréguas, ou seja, sem ataques armados, o que concorre para a poupança de vidas e de infra-estruturas.

É desejável que o trabalho invisível prossiga a bem da paz. É desejável que os grupos de trabalho especializados sobre a descentralização e assuntos militares imprimam dinâmica nas suas actividades e que tão cedo alcancem consensos a bem desta sempre martirizada nação, que se chama Moçambique.

Grupo: o povo confia em vós.

