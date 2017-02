HISTÓRIAS E REFLEXÕES: Marínguè, quem te viu...!

NA última quinta-feira, na página reservada à província de Sofala, o “Notícias” trouxe, em foco, o distrito de Marínguè. Foi bom saber que a região já está a desfrutar, tal como outras, da tranquilidade trazida pelas tréguas em vigor no país.

Foi bom recordar que Marínguè está, deste modo, a retomar o caminho que já estava a trilhar depois de ter ficado completamente destruído na guerra dos 16 anos.

Pessoalmente, tenho Marínguè como o local onde terei realizado, até aqui, uma das mais arriscadas reportagens de toda a minha carreira de jornalista. Por isso, ao voltar a ouvir relatos sobre o distritonão resisti a recontar o que se passou comigo e com outros colegas de profissão.

Tive a oportunidade e o ensejo de ser um dos integrantes da equipa de jornalistas que logo após a assinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992, acompanhou o primeiro alto dirigente do Governo a escalar Marínguè, antigo bastiãoda Renamo, depois da ocupação da “Casa Banana”.

Falo do então governador de Sofala, Felisberto Tomás, que dirigiu a província entre 1995 e 2000.

Como digo, foi uma viagem de alto risco porque tudo ainda cheirava à pólvora. E como não era possível chegar ao distrito deMaríngue pelo interior da própria província de Sofala, devido ao estado das vias, muitas delas em prolongandodesuso, outras provavelmente minadas, tivemos de ir via Macossa, Manica, com uma pernoita na vila de Guro.

Deixamos Guro logo pela manhã em direcção àMacossa. Quando estávamos a poucos quilómetros dodistritode Maríngue eis que um indivíduo, até aídesconhecido, saiu das matas e fez sinais para que a comitiva do governador parasse imediatamente.

Imaginem o pânico que se apoderou de todos, embora o indivíduo não estivesse fardado, nem aparentemente portasse qualquer instrumento bélico!

Aqui devo recordar que, em Roma, tinha ficado acordado que, para a integração no aparelho do Estado das zonas anteriormente sob influência da Renamo, como era o caso de Marínguè, a Renamo devia indicar os seus elementos que seriam nomeados pelo Governo como administradores dessas regiões.

Pois, o indivíduo que saiu das matas e mandou parar a comitiva do governador era precisamente o administrador de Marínguè.

Nesse instante, ele explicou ao governador que na noite anterior desconhecidos tinham incendiado tendas na vila, pelo que a sua entrada podia ser um grande risco.

Seguiram-se várias concertações entre os elementos da segurança até que foi decidido que uma equipa de avanço devia seguir enquanto o governador aguardava no local onde as viaturas tinham sido imobilizadas por indicação do administrador.

Nessa equipa de avanço seguiriam também os jornalistas. Abriu-se logo um debate. Uns, os mais corajosos, defendiam que não indo perderíamos uma grande oportunidade, jornalisticamente falando. Outros, os menos corajosos, desfaziam-se em prantos e preferiam que não avançássemos.

Prevaleceu, no entanto, a primeira ideia. E lá seguimos. Já a meio do percurso, reparamos que um dos nossos colegas chorava copiosamente. O motorista da viatura teve mesmo que parar a marcha. Mas a ideia de avançarmos vingou e lá prosseguimos até que chegamos.

Realmente tinham sido incendiadas algumas tendas que eram tudo o que havia no local. Aquilo era um total descampado onde só viam-seescombros a contrastar de dia para noite com os relatos que hoje chegam-mede que até já estão a ser construídas pensões!

Depois de uma volta pela zona regressamos ao local onde a comitiva tinha parado com a notícia de que não tínhamos visto militares, nem sinais de que pudesse haver violência, pelo que o governador podia prosseguir a viagem.

Assim foi. O governador avançou até que entrou triunfalmente em Marínguè. Foi o primeiro alto dirigente do Governo a escalar Marínguèdepois da guerra dos 16 anos.

A pouco e pouco, algumas pessoas foram saindo das suas casas para verem o que se passava. Fez-se então um aglomerado de pessoas que permitiu ao governador dirigir um pequeno comício. Só saímos porque já fazia-setarde. E regressámossãos e salvos.

Hoje, como digo, Marínguèestá de volta aos carris. Espero e rogo que desta seja de vez!

ELISEU BENTO