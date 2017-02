ACENTO TÓNICO: Ciúmes pela madrugada

ÀQUELA hora da noite o silêncio já dormia profundamente, tal como os homens, fazendo uma calada enorme intercalada por latidos distantes de cachorros mal-amados. Fora isso, até podia ouvir o ronco pesado do meu vizinho, do outro lado da rua.

Porém, e porque àquela hora nem todos estavam ainda decididos a dormir, havia os que continuavam na rua, à procura de soluções para os seus problemas, ou até de problemas para as soluções que o álcool parecia proporcionar na hora do consumo.

De repente produziu-se um ruído estrondoso e estranho que me fez sair do sono. Da janela do quarto ainda consegui ver que o barulho era mesmo ali em frente, iluminado pelo candeeiro público que por vezes acende, por vezes se apaga. Eram três sujeitos que pareciam desencontrados nas soluções que apregoavam.

O mais barrulhento dos três, pelos vistos o mais nervoso, tentava convencer os comparsas (não menos barrulhentos) a permitirem que se implementasse a sua solução:

- Não, João, não. Espera. Larga-me pah. Escuta. Deixem-me castigar aquele gajo. Eu sou homem e tenho como provar isso. Deixem-me ir dar uma lição ao gajo…

Consegui captar esta mensagem, o que me fez logo imaginar não só os gestos que acompanhavam o discurso do homem, como também que havia alguém, algures, escolhido para ser alvo de… violência.

- Deixa-me Víctor, deixa-me! Eu vou matar aquele cão. Vou matar com estas minhas mãos João… Você sabe que eu não sou de meias medidas…

Ri-me um pouco quando ouvi esta passagem do diálogo, só de pensar no gesto e expressão facial de um homem embriagado, fazendo tão severa declaração. Continuei à espreita.

Enquanto isso, os dois companheiros do barrulhento iam tentando acalmar os ânimos do homenzinho que parecia desesperado de tanto querer fazer justiça com as próprias mãos. Na verdade a missão não estava a ser fácil pois, volta e meia os três caíam copiosamente e embrulhavam-se sobre a carrada de areia Incomáti que o meu vizinho descarregou na rua há cerca de quatro meses… Aquilo era mesmo coisa de bebedeira.

- Prefiro ficar dezoito anos na cadeia a troco da morte daquele ordinário! Assim a minha mulher terá mais tempo para mim e os meus filhos…

Quando ouvi isto prestei mais atenção procurando reconhecer algum dos três companheiros da noite. Debalde.

- É demais meus! Aquele gajo não me pode abusar, não senhor! Deixem-me. Larguem-me! Soltem-me! (…).

Nesta fase da peleja os movimentos pareciam mais violentos, com um a tentar livrar-se para ir montar o seu “tribunal”, e outros dois tentando segurar-lhe o ímpeto. Chatice.

Por momentos fiquei com pena do tal visado que podia não imaginar, sequer, que a sua vida já tinha sido eleita para acabar nas mãos de um… bêbado.

Em meio àquela algazarra do pega-e-larga, surgiu um outro discurso:

- … se não me deixam ir ajustar contas com aquele imbecil, então a minha mulher vai ter que se ver comigo hoje. AGORA!

Dito isto, o homem conseguiu, finalmente, livrar-se dos amigos e arrancou numa corrida até ser engolido pelo breu. Os amigos seguiram-lhe, aos gritos:

- Calma, Isaías, calma pah! Não faça isso meu, não faça isso…

E os três sumiram. Com eles, o barrulho. Voltei à cama mas precisei de muito tempo para digerir aquele exemplo vivo que acabava de testemunhar, um caso de amor que estava prestes a gerar tragédia

PS.: O meu aceno a todos namorados e enamorados da minha terra, com votos para que procurem mais soluções para os problemas comuns, do que problemas para a solução que já foi terem-se conhecido e gostado um do outro.