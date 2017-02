O PODER DA PALAVRA: Criticar por criticar

“O JOÃO é um homem de palavra”; “Sr. Presidente, peço a palavra;“Dou-lhe a minha palavra de honra”, etc. Estas são algumas expressões que, diariamente, ouvimos no processo de comunicação, em vários domínios de conhecimento, da vida política, económica, social, cultural, entre outros. Significa que o poder da palavra é enorme e imensurável. Não faltar à palavra implica ser cumpridor das nossas promessas.

É, pois, como poder da palavra que a partir de hoje passamos a ocupar este espaço, quinta-feira sim, quinta-feira sim: partilhando conhecimentos, vivências e associando-nos aos milhões de moçambicanos que todos os dias contribuem, através da sua opinião e de outras formas de manifestação intelectual, no desenvolvimento de Moçambique.

O “poder da palavra” não é obra do acaso. O dicionário da Língua Portuguesa define a “Palavra”, do latim parabŏla, como “unidade de sentido constituída por fonemas organizados numa determinada ordem, e que geralmente é delimitada por espaços brancos e não admite a inserção de outros elementos”. Portanto, é o sinónimo de termo, vocábulo ou expressão. É uma manifestação verbal ou escrita, a menor unidade semântica de um idioma.

Tendo em conta o próprio conceito, podemos afirmar que a palavra é o maior e imensurável poder que todos, ou a maioria, tem, não importa o extracto social, a idade, raça, origem étnica, etc. É através da palavra que expressamos os nossos sentimentos de alegria ou tristeza, derrotas ou vitórias, elogios ou inveja, ressentimentos, amor e carinho... Exteriorizamos os nossos pensamentos, quer sabendo ler e escrever, quer não. Quase todos nós somos detentores deste poder: a palavra. Talvez seja o único ou dos poucos, a que temos acesso com alguma facilidade.

Estetermo ou expressão, num dia pode promover-nos e, logo a seguir, derrubar-nos. Até os governos mais poderosos do mundo temem o poder da palavra, pois ela agrada e desagrada, eleva e rebaixa. Pode ser doce ou amarga, mel ou fel, quer para o emissor, quer para o receptor.

Contudo, não poucas vezes, a maioria de nós usa o poder da palavra para salientar mais as falhas que as virtudes ou qualidades. Porém, nós acreditamos que elogiar o que está bem dá mais força a quem mereça para continuar a fazer mais e melhor. Assim como criticar o que estiver errado, confere energia para corrigir os erros e melhorar o seu desempenho. Esta será a filosofia deste espaço, tudo na perspectiva de ver Moçambique a crescer e a desenvolver-se, em todos os sentidos.

O poder da palavra já venceu, por diversas vezes, a violência das armas, no mundo, substituindo-a pela paz, tranquilidade, harmonia e solidariedade, entre os homens. É assim no nosso país. Com o poder da palavra, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, discutiram e encontraram caminhos para o restabelecimento da paz, há muito tempo desejada e esperada pelos moçambicanos, e que se espera, seja, efectiva.

Todos procuramos a solução dos nossos problemas e conflitos entre amigos, parentes, vizinhos e conhecidos, regiões, países e outros, no poder da palavra, através do diálogo e de muitas outras formas de comunicação verbal ou não verbal. Aliás, sabendo que a mente humana é um processador de informação, pois ela recebe, armazena, recupera, transforma e a transmite através do poder da palavra, não vemos outro meio que nos conduza ao alcance dos nossos objectivos, ultrapassando as diferenças ou partilhar vitórias, a não ser este. Por isso, o nosso compromisso com o leitor é usar o poder da palavra para participarmos no debate sobre Moçambique e o mundo, olhando para as qualidades e os tropeços com que a sociedade se depara dia após dia.

Delfina Mugabe