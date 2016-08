CASAMENTOS PREMATUROS NO PAÍS: Episódios despertam atenção da sociedade

AOS 15 anos, H. Hermenegildo engravidou enquanto frequentava a 7.ª classe. Abandonou a escola e foi forçada a viver junto com o pai da filha.

Hoje, com 17 anos, esta jovem leva uma vida difícil, sem escola e emprego, e lamenta: “sei que será difícil para eu conseguir emprego e ter uma condição de vida melhor, porque abandonei a escola muito cedo e o meu marido tem um emprego precário”.

O caso desta rapariga não é isolado. São várias as meninas que por falta de informação de como prevenir a gravidez tornam-se mães cedo e são obrigadas a casar-se e abdicar dos seus direitos.

Os últimos dados do Inquérito Demográfico e de Saúde apontam que em Moçambique 14 por cento das mulheres com idades compreendidas entre 20 e 24 anos casaram-se antes dos 15 anos e que quase metade das raparigas casou-se antes dos 18 anos.

“Lamentavelmente, este cenário não é nada confortável. E deve constituir preocupação para cada um de nós aqui presentes, como actores-chave no combate desta problemática”, referiu Isaura Nyusi, Primeira-Dama de Moçambique.

É reconhecendo este problema que o Gabinete da Esposa do Presidente da República organizou semana passada, em Maputo, uma reunião sobre casamentos prematuros e gravidezes precoces, com vista a se reflectir sobre este mal social e propor-se soluções para o seu combate.

Na ocasião Isaura Nyusi convidou aos presentes a promover campanhas sistemáticas de prevenção a vários níveis, sensibilizando as famílias, líderes religiosos e tradicionais a comunidade em geral sobre o mal em que os casamentos prematuros e gravidezes precoces se traduzem na sociedade, pois violam os Direitos Humanos, em particular os das crianças.

Apelou ainda à implementação de programas de saúde sexual e reprodutiva assim como a se assegurar a protecção alternativa das crianças desprovidas de cuidados familiares. A estas acções, segundo Isaura Nyusi, deve-se juntar a educação das raparigas, como forma de incentivá-las a assumirem que a sua permanência na escola é condição essencial para a melhoria das suas condições de vida.

“Urge a necessidade de redobrarmos esforços na consciencialização da nossa sociedade, através da divulgação, implementação efectiva dos eixos da Estratégia Nacional aprovada e prosseguir com as acções de sensibilização das famílias e comunidades para proteger as nossas crianças de todas as práticas sociais nocivas ao seu desenvolvimento”, sublinhou Isaura Nyusi.

Outrossim, incentivou aos participantes a assegurarem a realização de acções de empoderamento da rapariga para a redução da sua vulnerabilidade, prosseguindo com actividades que facilitam o acesso, retenção das mesmas na escola e implementação da assistência e reabilitação das raparigas envolvidas em casamentos prematuros.

MAIS DE 1400 GRÁVIDAS NAS ESCOLAS

MAIS de 1400 alunas estavam grávidas até ao final do primeiro semestre deste ano em todo o país, anunciou o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano no decorrer da Reunião sobre os Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoces.

A maioria das grávidas é das províncias de Cabo Delgado (448), Zambézia (127) e Tete (126).

Judite Sambo, chefe do Departamento do Género na Direcção de Assuntos Transversais, apontou como factores das gravidezes precoces os ritos de iniciação, as condições culturais e socioeconómicas dos pais e encarregados de educação, incluindo a desinformação a cerca da gravidez e métodos anticonceptivos.

Segundo Judite Sambo, ao casar precocemente as raparigas abandonam a escola e passam a assumir o papel de mulheres e esposas, sendo forçadas a manter relações sexuais com homens geralmente mais velhos que não são escolhidos por elas.

“As jovens em casamentos prematuros dependem economicamente dos maridos e não têm educação ou formação profissional de qualquer tipo. Ficam expostas a riscos maiores, tais como abuso sexual e violência doméstica”, destacou a fonte.

Fez saber que o MINEDH aprovou este ano a sua Nova Estratégia de Género com vista a garantir o sucesso escolar de raparigas, garantido o seu acesso e retenção na escola até que pelo menos concluam um nível.

Com a estratégia espera-se ainda eliminar o fosso de género na educação e incrementar-se a qualidade e a relevância do ensino com vista à adopção de valores, atitudes e comportamentos que levem à igualdade de género.

CRIMINALIZAR OS CASAMENTOS PREMATUROS

IDENTIFICAR as modificações legais, a ser prioridade, com o objectivo de se fixar a idade mínima para o casamento em 18 anos, sem abrir excepções e criminalizar o casamento prematuro com a imposição de sanções claras, constitui uma das acções da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate dos Casamentos Prematuros aprovada pelo Governo.

O instrumento que vai garantir uma maior articulação entre os intervenientes-chave contempla seis eixos principais, com destaque para a mobilização e comunicação social.

Pretende-se nesta vertente, segundo Angélica Magaia, directora nacional da Criança no Ministério do Género, Criança e Acção Social, consciencializar os líderes tradicionais e religiosos, mestres e matronas dos ritos de iniciação sobre a necessidade de proteger as crianças dos casamentos prematuros.

Outro foco, avança a fonte, será o acesso à educação e retenção da rapariga que se concretizará com a adopção de instrumentos e mecanismos para reduzir as limitações específicas das crianças do sexo feminino (assédio sexual, violência de género, gravidez, menstruação, atitude dos professores e regras institucionais).

A estratégia contempla ainda a expansão dos serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva para jovens e adolescentes e dos serviços de Saúde Materno-Infantil para mitigar as complicações de saúde resultantes das gravidezes precoces.

Para Bettina Maas, representante do Fundo das Nações Unidas para a População, a aprovação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate dos Casamentos Prematuros é um ganho para o país, pois vai ajudar na retirada da excepção do casamento antes dos 18 anos e deste modo reduzir a vulnerabilidade da rapariga ao abandono da escola.

MAIOR ATENÇÃO DAS LIDERANÇAS TRADICIONAIS

PARA Abílio Francisco, o casamento prematuro é um problema grave de desenvolvimento humano em Moçambique que ainda é largamente ignorado, requerendo uma maior atenção das lideranças tradicionais, comunitárias, religiosas, políticas e da sociedade em geral.

Fez saber que apesar de uma tendência de redução deste problema a longo prazo, especialmente antes dos 15 anos, a prevalência dos casamentos prematuros continua bastante elevada, o que coloca o nosso país entre os países da região africana onde mais meninas se casam antes dos 18 anos.

“A pressão sociocultural exercida sobre as famílias, justificada em muitos casos por motivações económicas, continuam a conduzir as famílias a empurrar as suas filhas ao casamento prematuro, quando as raparigas ainda não atingiram maturidade suficiente (física, emocional e mental) para o matrimónio e para a gravidez ou para assumirem a responsabilidade de esposas e mães”, destacou Abílio.

Para outros participantes, há que analisar o papel dos pais na família e convidá-los a participar nesta luta para que se tenha resultados desejados.

UM MAL QUE ENFRAQUECE A RAPARIGA

SEGUNDO Abílio Francisco, o casamento prematuro enfraquece a rapariga, limita as suas oportunidades de desenvolvimento, para além de ter uma ligação directa com a gravidez precoce e seus riscos associados.

Referiu que crianças de mães adolescentes estão também sujeitas a elevados riscos de subnutrição. “Uma análise aos dados do Inquérito aos Agregados Familiares (IOF) 2008 sugeriu que os riscos de baixa estatura e baixo peso são mais significativos quando as mães têm menos de 19 anos de idade na altura do parto”, frisou.

O impacto deste problema estende-se às taxas de mortalidade neonatal e infantil, que são mais elevadas em crianças nascidas de mães com idade abaixo dos 20 anos.

O Inquérito Demográfico de Saúde de 2011 mostra que a mortalidade de crianças abaixo dos 5 anos é de cerca de 40 por cento mais elevada em mães abaixo dos 20 anos do que a mortalidade em crianças de mães com idade entre 20-29 anos.

A reunião aconteceu numa altura em que Moçambique é considerado um dos países no mundo mais afectado pelos casamentos prematuros, onde uma em duas raparigas é obrigada a casar-se antes dos 18 anos.