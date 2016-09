SECRETARIADO: Onde a inclusão se torna realidade

Jerusalém Maibeque, 29 anos, é apenas um entre centenas de homens que se firmaram na profissão do secretariado na sociedade moçambicana.

A tendência é que tal aconteça cada vez mais já que os homens estão derrubando barreiras e, lado a lado com a mulher, vão emprestando o seu talento e dedicação para o crescimento e desenvolvimento das instituições onde trabalham.

A história de Jerusalém começou há cinco anos quando lhe foi desafiado a exercer o cargo de secretário executivo na Direcção Provincial de Saúde de Sofala.

Confessa não ter sido fácil no início, mas porque já tinha experiência na área administrativa (recepcionista) conseguiu enquadrar-se e levar o trabalho a bom termo, com profissionalismo.

“Sinto-me confortável e aprendo muito. É uma responsabilidade enorme ser secretário. Por vezes temos que assessorar os nossos dirigentes e ser amigos deles no sentido profissional. O sigilo também é fundamental”, observou.

Como desafios a superar nesta profissão, o nosso interlocutor propõe mais incentivos para a formação e capacitação, sobretudo, em áreas de relações internacionais, tendo em conta a responsabilidade que este tem em relação aos dirigentes, a instituição assim como o país em geral.

Encontramos este jovem no decorrer da Conferência Internacional de Profissionais do Secretariado da CPLP e Seminário Nacional da Associação de Secretárias e Secretários de Moçambique (ASSEMO) que hoje termina na cidade de Maputo.

A questão da inclusão foi o tema central do evento, visando o reconhecimento da importância do contributo de homens e mulheres no crescimento do país.

Falando sobre o lema: “Por Um Secretariado Inclusivo e Dinâmico Orientado ao Desenvolvimento da CPLP”, o Oldemiro Balói, ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação enalteceu a importância de profissionais do secretariado de ambos sexos no processo de desenvolvimento dos países falantes da língua portuguesa.

Para contribuírem ainda mais, Balói instou a estes profissionais, na sua maioria mulheres, a apostar na formação, a aprender mais línguas de uso internacional de modo a acompanhar a evolução tecnológica e científica para fazer face aos desafios do empoderamento da mulher em diversos domínios.

“A inclusão não se oferece. A inclusão conquista-se com o trabalho árduo, com espírito de auto-superação permanente e com a necessidade de um relacionamento são com as pessoas e na busca de resultados que se pretende alcançar”, advertiu Balói.

APOSTAR NO PROFISSIONALISMO

O encontro, que junta profissionais do secretariado representantes de todas as províncias do país e da CPLP, serviu de ponto de reflexão sobre os desafios e os ganhos alcançados ao longo dos anos, assim como um momento de troca de experiência entre diversos países.

“Reflectimos sobre quem somos, onde vamos e o que queremos e o que podemos dar como contributo para o país. Sendo nós a imagem da instituição, as gestoras ou co-gestoras, o nosso contributo é trabalharmos com mais profissionalismo”, disse Julita Juma, Presidente da Associação das Secretárias e Secretários de Moçambique (ASSEMO).

É querendo dar mais um pouco de si que Fauzia De Lurdes saiu de Nampula, onde trabalha na área operacional do FIPAG, para Maputo a fim de cursar secretariado executivo depois de ter sido promovida à secretária de direcção.

Licenciada em Gestão e Administração Escolar pela Universidade Pedagógica, Fauzia, que antes trabalhou como caixa, disse ser fascinante ser secretária pois aprendeu a zelar pela instituição.

O HOMEM QUE “INVEJAVA” OS SECRETÁRIOS

Quando via profissionais do secretariado trajados a rigor e a postura que tomam na instituição, Armando Nuvais disse que ficava maravilhado até que decidiu também abraçar a profissão formando-se em secretariado executivo.

Após a formação, por ordem de serviço, Armando Nuvais foi promovido a secretário executivo na Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar da Zambézia.

Antes estava afecto à Unidade Gestora de Aquisição de Material e vê a profissão como ímpar e comenta: Ser secretário é ser exemplar, o ponto focal de uma instituição, o dinâmico e, acima de tudo, a pessoa que guarda sigilo profissional”. O desafio para ele é saber adaptar-se à maneira de ser e estar do superior hierárquico que, para tal, requer a conquista de confiança.

QUEBRARAM-SE OS TABUS

Emília Duarte é secretária executiva há oito anos no Laboratório de Engenharia de Moçambique, em Maputo. Assume que não foi sua escolha ser secretária por causa dos mitos e tabus que se tinha à volta da profissão porque se pensava que a secretária ou secretário só servia café e atendia o telefone.

Contudo, com o trabalho do dia-a-dia aliado às formações que lhe têm sido proporcionadas pela ASSEMO, ela passou a gostar da profissão pela importância do trabalho que faz. “A secretária não tinha aquele lugar de destaque no serviço como tem hoje, porque o nosso papel é fundamental, pois assessoramos a direcção, criamos a ponte entre a direcção e os demais colegas”, disse Emília Duarte, Licenciada em Ensino de Francês pela universidade Pedagógica.

A fonte deu dicas de como trabalhar bem na empresa: “seja aberta, acessível, saiba ouvir e estar disposta a ajudar, assim como aceitar trabalhar sob pressão”.

Na mesma situação está Naira Adamo, uma das mais novas no ramo do secretariado. Há seis meses trabalha na Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze. Conta que estar no ramo foi uma oportunidade ímpar na sua vida, pois está a aprender muito. “Estou a formar-me em Informática, mas aprendi a lidar com o público e a organizar o arquivo”, disse a jovem que tenciona fazer um curso específico de secretariado.

REGULAMENTAR A CARREIRA

Com 32 anos em exercício, a Associação Portuguesa de Profissionais do Secretariado e Assessoria conseguiu reconhecimento e dignificação da profissão, contudo, continua o desafio para a regulamentação da profissão.

Esta realidade foi partilhada pela presidente da associação Maria da Graça Gomes, quando convidada pelo “Notícias” a falar da experiência que Portugal tem nesta área. “A associação é reconhecida e respeitada, mas não temos uma carreira de profissão devidamente regulamentada. Está difícil”, salientou.

Fez saber ainda que em Portugal as secretárias não estão no desemprego. “Para o secretariado, nós não temos problemas com a idade. Enquanto em outros países a idade limite para responder ao emprego é de 30 a 35 anos, em Portugal continua-se a pedir jovens secretárias, mas também continuam a pedir secretárias até aos 45 anos”.

Isto, segundo Maria Gomes, deve-se às vantagens da profissão pois pode ser exercida em qualquer tipo de negócio, algo que não é aplicável para todas as profissões.

Contudo, lamentou ao facto de que muitas pessoas formadas em outras áreas recorreram ao secretariado, por uma questão de sobrevivência, devido ao desemprego.

EVELINA MUCHANGA