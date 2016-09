Associações femininas com mais oportunidades

MAIS associações constituídas na sua maioria por mulheres foram legalizadas no primeiro semestre deste ano, estando deste modo habilitadas a aceder ao empréstimo bancário e/ou a concorrer a diversas formas de financiamento para o desenvolvimento das suas actividades.

O apoio para a sua legalização foi-lhes prestado pelo Ministério do Género, Criança e Acção Social (MGCAS) que tem ainda capacitado as organizações femininas em diversas áreas, tais como empreendedorismo, poupança, elaboração de plano de negócio e gestão com vista a aumentar a produção e produtividade.

A título ilustrativo, dados do MGCAS indicam a legalização de pelo menos 15 associações, sendo quatro em Cabo Delgado e 11 em Sofala. Consta ainda o empoderamento de 85 associações, das 280 planificadas, o que corresponde a uma execução de 30.36 por cento.

Sansão Buque, director nacional adjunto do Género, fez saber que a legalização de associações femininas constitui um dos grandes objectivos do MGCAS, tendo em conta que só assim é que podem ter acesso a diversos serviços e oportunidades disponibilizados, quer pelo sector público, quer pelo privado. Falou, por exemplo, do Fundo de Desenvolvimento Distrital e do Programa de Redução da Pobreza Urbana como alguns meios que estas associações podem aceder para produzir mais e melhorar as suas vidas.

A fonte fez saber que o Governo, através do MGCAS, está a realizar diversas actividades e a provar instrumentos legais, políticas no sentido de garantir que homens e mulheres tenham iguais oportunidades em diferentes áreas.

Prova disso, segundo Buque, é a posição que Moçambique ocupa a nível de África no que diz respeito à equidade de género, estando entre os seis países com melhor pontuação, na componente de inserção da mulher em órgãos de tomada de decisão.

“No contexto africano, na área de participação da mulher nos órgãos de tomada de decisão estamos bem. Num universo de mais de 50 países estamos no top seis. Só somos superados pela África do Sul, Ilhas Seychelles. O Ruanda está em primeiro lugar”, referiu.

Contudo, a fonte referiu ser necessário que se preste mais atenção às áreas do emprego formal, formação técnico-profissional e agricultura, tendo em conta a sua importância no país.

Aliás, adiantou que, em breve, o MGCAS vai lançar o "perfil de género", um instrumento elaborado com o apoio da União Europeia, que mostra como é que o nosso país se posiciona no que diz respeito ao género em diferentes áreas como Saúde, Educação, participação política, empregabilidade, Agricultura, entre outras.