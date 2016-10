BUSCANDO LEIS: Pensar de novo nas relações familiares (10)

O CONFLITO conjugal, tendencialmente, penaliza a criança. Esta é a verdade social que merece um repensar equacionado às exigências inegáveis de hoje, de salvaguarda do superior interesse dos filhos menores.

Dentre os episódios sociais comuns, algumas representam, plenamente, o quão a criança, no meio da contenda de adultos, fica relegada a uma insignificância, sendo um mero tapete gratuito de acesso ao individualismo injustificado.

Pais desavindos vendem todo o património construído durante décadas, dividindo os proventos e colocando os filhos aos auspícios de avós, sem prover fundos para a sua sobrevivência. Um avô lamenta estar a viver com nove netos, frutos de quatro filhas que terminaram os seus casamentos.

Noutro relato, alguém escolheu ser pai porque estava apaixonado pela mãe do menino mas já zangados, desfaz o vínculo, rejeitando o filho. Mãe, porque ama o pai do menino regista-o como seu. Finda a relação, renega-o.

Estas situações estão sempre presentes na nossa costura social perante um quadro legal permeável, justificando-se esta discussão.

Esta inquietação coloca-nos num pensar profundo sobre os estados familiares, responsabilização dos pais e fiscalização dos seus actos.

Quanto à responsabilidade parental, a Lei da Promoção e Protecção dos Direitos da Criança fixa no artigo 32 a responsabilidade dos pais na promoção do são e harmonioso crescimento dos filhos mas a fragilidade se impõe quanto à fiscalização dos actos. Após a decisão do divórcio ou da separação dos pais, mesmo nos casos em que se regula o poder parental comum (requerido por mãe solteira), não são claros os mecanismos de acompanhamento efectivo do cumprimento das obrigações assumidas.

Não raras vezes, os filhos se encontram afectos a viver com terceiras pessoas, sob abandono de responsabilidade dos seus progenitores, sujeitando-se à vulnerabilidades diversas.

Na efectivação dos deveres aos pais exige-se da família, das comunidades, da sociedade em geral e do Estado, uma proactividade incondicional no acompanhamento e denúncia pontual de todas as situações em que os filhos menores estejam em vulnerabilidade e desproteção iminente.

A indiferença social crescente, o egoísmo parental na resolução de litígios que envolvam a criança e principalmente o alheamento das instituições de direito nesta matéria, colocam o país num nível negativo no cumprimento dos seus compromissos estaduais de garantir o que se preconiza na Constituição da República, no artigo 47, ao priorizar o superior interesse da criança em todos os actos e decisões da vida pública e privada.

Repensar nestes aspectos deve fazer parte de cada membro da sociedade e não hesite em denunciar junto das instituições apropriadas da acção social ou junto dos Gabinetes de Atendimento de Criança e Mulher, Vítimas de Violência Doméstica, pois esta atitude negativa dos progenitores cabe nos pressupostos de violência psicológica e abandono de responsabilidades preconizadas na lei.

Didier Malunga - Jurista: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.