OMM termina capacitação de membros dos secretariados

TERMINA hoje na Escola Central do Partido Frelimo, na cidade da Matola, província de Maputo, o seminário de três dias dos membros dos secretariados provinciais da Organização da Mulher Moçambicana (OMM) sobre liderança, gestão financeira e administrativa.

As participantes foram também formadas em matérias jurídico-legais sobre a protecção da mulher e criança e violência doméstica.

Recentemente eleitas para dirigir os destinos da organização nas respectivas províncias, na sua maioria, as participantes receberam lições sobre o papel dirigente da Frelimo e sua liderança nas transformações, assim como a organização, funcionamento e métodos de trabalho do partido e da OMM.

Uma lista enorme de formadores que transmitiram conhecimentos sobre temas fundamentais para orientar a estrutura de actividades diárias e os desafios da OMM, destaqu7e vai para Manuel Tomé, Hélder Jauane, Atanásio Viegas, Verónica Macamo, Sérgio Pantie, Filipa Sitoe, Lourenço Chiluvane, Filipa Baltazar, Virgília Matabel, Ruth Gaspar e Sansão Buque.

Divididas em dois grupos, as participantes receberam lições sobre o papel jurídico-legal da OMM na defesa dos direitos da mulher e da criança nos gabinetes de atendimento às vítimas de violência, bem como o papel da OMM no desenvolvimento social, no campo da saúde, género, formação, cultura e desporto.

Houve espaço também para exercícios práticos sobre administração na gestão de finanças, património e de stock, bem como a planificação na perspectiva do género.

Para além dos membros dos secretariados provinciais beneficiaram de capacitação os membros dos secretariados distritais da província de Maputo, na qualidade de anfitriã, e todas as participantes têm a missão de replicar os conhecimentos adquiridos para outros membros até à base.

Esta formação antecedeu a realização, no próximo sábado, dia 27 de Agosto corrente, da I Sessão Extraordinária do Conselho Nacional da OMM, que vai eleger duas secretárias nacionais para completar o número de quatro, em respeito aos estatutos da organização.

As outras duas foram eleitas em Fevereiro durante os trabalhos do IV Congresso que escolheu Mariazinha Niquisse para secretária-geral da OMM, sucedendo no cargo Fátima Pelembe, indicada para vice-ministra dos Combatentes.