DENUNCIA GOVERNADOR DO NIASSA: Ataques da Renamo visam a população

TRÊS dos 16 distritos da província do Niassa foram alvo de ataques de homens armados da Renamo nos últimos dois meses, causando danos morais e materiais avultados à população.

Com efeito, os ataques atingiram os povoados de Muapula e Maiaca, em Maúa; Nacumua, em Metarica; e, muito recentemente, Muaquia, em Majune.

Embora os quatro ataques não tenham resultado em vítimas humanas, o Governador do Niassa, Arlindo Chilundo, que revelou o facto, no distrito de Cuamba, onde efectua desde a passada quarta-feira uma visita de trabalho de três dias, mostrou-se bastante agastado com a atitude da Renamo, tendo em conta que todas as vezes que isso acontece as populações ficam apreensivas, deixando de fazer as suas actividades produtivas para se ocuparem em assuntos relacionados com a procura de lugares seguros, fora das suas zonas de residência, mormente nas vilas e cidades.

Preferencialmente, para além de pilhar bens da população indefesa, incluindo produtos alimentares, os homens de Afonso Dhlakama privilegiaram o roubo de fármacos e a vandalização de bens públicos e privados, com destaque para infra-estruturas, tais como centros de saúde, escolas, vias de acesso, entre outras instituições sociais do Estado.

Sobre o assunto, Arlindo Chilundo instou a população a redobrar esforços no sentido de detectar e informar as autoridades competentes sobre a presença de pessoas estranhas com intenções de perigar a paz e estabilidade no seio das comunidades.

Aconselhou mais calma, acreditando que a comissão mista indicada para dialogar está a trabalhar com vista a encontrar caminhos que levem a uma paz efectiva e duradoura.

Elogiou, por outro lado, as Forças de Defesa e Segurança (FDS) que têm sabido trabalhar com afinco e dedicação para defender o povo e a soberania nacional, principais vítimas dos ataques dos homens armados da Renamo.

“Sem o trabalho das FDS, provavelmente, as pessoas não estariam a produzir”, defendeu Chilundo, reconhecendo que o diálogo é a melhor via para os moçambicanos resolverem as suas diferenças.

Entretanto, antes do comício popular, o governador de Niassa visitou as primeiras 42 casas de um projecto de 254 casas convencionais, financiadas pela companhia brasileira Vale, no âmbito da sua responsabilidade social. Tal como afirmou o próprio edil de Cuamba, muito brevemente vai nascer naquele bairro uma nova cidade dentro da cidade de Cuamba.

Este projecto visa garantir que a população deslocada ao longo das duas linhas férreas, Cuamba/Moatize e Cuamba/Lichinga, sejam devidamente reassentadas com casas dignas para um cidadão que pretende ter uma vida também digna.

São casas do tipo II e III, que deverão, segundo explicações do fiscal da Fundação Universitária para o Desenvolvimento Comunitário (FUNDEC), Arnaldo Nhavoto, ser entregues nos próximos tempos aos seus beneficiários para evitar que, como tem sido hábito em outras iniciativas do género, aquelas infra-estruturas sejam vandalizadas por malfeitores.

De acordo com a nossa fonte, o projecto comporta 254 casas, sendo 209 para residentes da cidade de Cuamba, 18 para Mecanhelas e as restantes 27 para o distrito de Cuamba. Cada casa está orçada em pouco mais de 20 mil dólares norte-americanos, incluindo uma latrina.

Sobre este projecto, a nossa reportagem conversou com alguns beneficiários os quais se mostraram muito satisfeitos por terem conseguido ganhar uma casa convencional, segura e própria. Pediram ao governo para que crie mais condições que possibilitem que mais cidadãos vivam, igualmente, em casas condignas.