CONSELHO NACIONAL DA OMM: Sessão extraordinária hoje sob signo da paz

O CONSELHO Nacional da Organização da Mulher Moçambicana (OMM) escolhe hoje, na Matola, província de Maputo, duas das quatro secretárias nacionais durante os trabalhos da I Sessão Extraordinária. As outras duas foram eleitas em Fevereiro passado no decurso do IV Congresso, que escolheu igualmente Mariazinha Niquisse como secretária geral.

A reunião foi convocada para discutir e aprovar alguns documentos importantes para o funcionamento da organização, nomeadamente, o programa de actividades do ano e o respectivo orçamento, para além de outros assuntos de interesse colectivo.

Mariazinha Niquisse disse que a organização aclamou durante o congresso o plano quinquenal, mas há a necessidade de se aprovar os programas anuais que definem as actividades durante este espaço de tempo, razão porque foi convocada esta sessão extraordinária.

Entretanto, deu nota positiva e considerou de oportuna a formação dos secretariados provinciais da OMM realizada esta semana, na medida em que grande parte das dificuldades teve o devido esclarecimento. Considera que neste momento apenas foi vencida uma etapa, faltando o desafio de levar esta formação a todos os órgãos de base.

“Na nossa opinião, depois desta capacitação os secretariados provinciais estarão em condições de fazer melhor o seu trabalho e acreditamos que vão poder implementar correctamente o que aprenderam porque os formadores, para além de ministrarem os conteúdos dos temas escolhidos distribuíram os documentos que vão servir de instrumentos orientadores e de consulta para o trabalho do dia-a-dia na província”, disse Mariazinha Niquisse, para quem elas vão poder realizar o trabalho com conhecimento elevado e contribuir para o desenvolvimento do nosso país da melhor maneira.

Esclareceu que esta luta das mulheres não é de querer ultrapassar o homem, mas o que se pretende na verdade é a igualdade de oportunidades.

“Queremos igualdade na tomada de decisões, na direcção e chefia. A mulher quer ter a sua decisão em relação às suas vontades. Estamos, por exemplo, num momento crítico em que a Renamo está a atacar civis, e porque é que a mulher não pode contribuir para resolver o problema?”, questiona Mariazinha Niquisse, acrescentando que as mulheres chegaram à conclusão de que o próprio líder da Renamo devia perceber que a mulher moçambicana clama pela paz porque quer o desenvolvimento deste país.

O desenvolvimento socioeconómico foi um dos temas que interessou bastante a mulher que quer contribuir na conjuntura actual em que não pode ir à machamba produzir por causa das matanças da Renamo.

“Nós mulheres em conjunto fazemos este grito para que a Renamo saia das matas e o seu líder se junte ao Presidente da República para colocar as suas preocupações porque só dialogando se pode alcançar a solução. Como mulheres nos questionamos se Dhlakama tem mãe, esposa e filhas, porque ele devia sentir o nosso grito e deixar de maltratar os moçambicanos. Pedimos à esposa dele para sensibiliza-lo a mudar de atitude porque sabemos que a voz da mulher é sempre ouvida na família”, disse.

ISAÍAS MUTHIMBA