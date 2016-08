CAPACITAÇÃO EM LIDERANÇA: OMM mais fortificada

O SEMINÁRIO de capacitação das secretárias e membros dos secretariados provinciais da Organização da Mulher Moçambicana, que juntou na Matola, durante três dias, 75 participantes, permitiu fazer o aprofundamento dos princípios de organização e ajudou na uniformização dos métodos de trabalho.

Possibilitou uma troca de experiências de trabalho entre as mulheres e a forma como cada província se posiciona perante os problemas do momento, desde o custo de vida, ditado pela crise económica e a situação político-militar. Serviu também para partilhar a contribuição da OMM no seu todo na busca de soluções para estes e outros problemas.

Fátima Luís, secretária nacional para a área de Formação de Quadros e Desenvolvimento Social, disse no final do seminário que as mulheres saem desta capacitação mais galvanizadas, no sentido de que ao regressarem às províncias estarão em condições de fazer mais e melhor o seu trabalho.

A capacitação deu-lhes mais ferramentas em termos de áreas de actuação, sobretudo na administração e finanças, onde enfrentavam dificuldades na gestão de recursos e o secretariado nacional acredita que em função dos esclarecimentos que obtiveram por parte dos facilitadores vão ter um bom desempenho.

“Para além dos membros dos secretariados provinciais beneficiaram também da formação mulheres do secretariado nacional e dos oito distritos da província de Maputo e acreditamos que os conhecimentos adquiridos terão a sua aplicação nas áreas a que pertencem. Foram ministrados temas ligados a matérias jurídico-legais, administração e finanças e desenvolvimento social e temos a certeza de que com estas ferramentas vão aliar a teoria à prática porque a área social está ligada a crianças, órfãos e pessoas desfavorecidas, matérias com que as mulheres lidam todos os dias”, disse Fátima Luís, acrescentando que em muitas províncias a mulher trabalha em coordenação com o ministério e direcções provinciais da Mulher e Género para ajudar estas camadas de diferentes maneiras.

Sobre as fontes de financiamento das diferentes actividades da OMM, a responsável disse que a organização vive basicamente da quotização dos membros, mas também desenvolve actividades ligadas à agricultura e arrendamento de imóveis que ajudam a colectar alguns rendimentos.

Considerou a formação de fundamental para o estabelecimento de parcerias com agentes económicos que trabalham com a organização e sublinhou que os secretariados saem mais fortificados para adoptarem mecanismos de identificação e operacionalização de métodos de captação de receitas e gestão.

Uniformizar métodos de trabalho

Balbina Mateus, secretária provincial da OMM em Cabo Delgado, disse que a formação foi muito boa porque os membros dos secretariados precisavam desta capacitação para aprender muitas coisas que irão ajudar no trabalho do dia-a-dia.

“É mais um instrumento de trabalho que vamos levar às nossas províncias para engrandecer a nossa organização. A formação contribuiu para uniformizar a forma de trabalhar porque fazíamos de maneira diferente, mas aqui tivemos várias matérias e aprofundamos muitos temas que irão nos ajudar a enriquecer o pouco que já sabíamos”, disse Balbina Mateus, acrescentando que não basta terem sentado durante três dias para aprender sobre os métodos de trabalho; há necessidade de cada uma aprofundar os conteúdos fornecidos durante a formação.

Disse também que esta uniformização de procedimentos é muito benéfica porque vai permitir a prestação de contas e vai facilitar a actividade fiscalizadora ao nível central, tendo em consideração as diferentes realidades em cada província.

Vamos replicar nas províncias

Maria Alice Rodrigues, secretária provincial de Nampula, considerou a iniciativa do secretariado nacional de oportuna e necessária porque desde a sua eleição, em Dezembro do ano passado, os secretariados vinham trabalhando, mas não tinham conhecimentos bastantes para fazer andar a organização e com esta formação ficaram mais capacitados.

“Tivemos muitos temas sobre o funcionamento do partido e da nossa organização e como dirigente da mulher terei oportunidade de fazer réplica para as minhas colegas na província e demais mulheres na base. Vamos trabalhar desde as assembleias de base, círculo, zonas, distritos e nos órgãos provinciais. No caso dos membros do conselho provincial precisamos de afinar bem a nossa máquina porque esta é uma formação para toda a mulher, independentemente do grupo étnico a que pertence. Esta não foi uma formação política só para a OMM, mas sim para toda a sociedade porque os ensinamentos que recebemos servem para todos”, disse Maria Rodrigues, para quem os assuntos tratados são actuais.

Apontou que as áreas de organização, finanças e de liderança são fundamentais para fazer andar a organização porque uma vez formadas já sabem como se posicionar como líderes e não ser apenas chefes. Ao mesmo tempo, é preciso saber distinguir as duas coisas e “com esta capacitação vou saber me posicionar melhor perante as minhas colegas e terei capacidade de coordenar o trabalho entre as mulheres.”

Saber fazer gestão

Cristina Sevene, secretária provincial de Maputo, considera que a mulher deve se posicionar no desenvolvimento e para tal deve trabalhar e saber gerir as suas actividades.

Disse que na província de Maputo as mulheres estão organizadas em associações de camponesas, comerciantes e outras actividades de geração de renda, por isso há que ter conhecimento para melhor fazer a gestão.

“Com esta formação já somos capazes de gerir os projectos que desenvolvemos nos nossos locais de actuação. Com os fundos de desenvolvimento local as mulheres levam a cabo diversas actividades que precisam de ter capacidade de geri-las. Neste momento da seca as mulheres que estão organizadas em associações conseguem produzir e vender noutras zonas. Temos estado a falar com elas para fazerem pequenas actividades para contrariar os efeitos da seca”, disse Cristina Sevene, acrescentando que o facto de terem participado todos os secretariados distritais de Maputo é uma vantagem porque vão avançar logo para as localidades e zonas para partilhar os conhecimentos adquiridos.

Disse que houve tempo para partilhar experiências entre as províncias, mas considerou ser prática entre os distritos de Maputo nesta altura em que se verifica falta de água por causa da seca. As mulheres organizadas em associações e cooperativas reciclam garrafas e outros utensílios para fazerem a rega gota a gota das hortas e desta forma pouparem a água, sendo que já estão a ter resultados satisfatórios.

“Trouxemos esta experiência de Namaacha e estamos a fazer uma réplica no distrito da Matola. Por isso vamos aproveitar este entusiasmo das mulheres para transmitirmos também estes conhecimentos que tivemos durante estes três dias para poderem gerir melhor as suas actividades”, referiu.

Formação abriu-nos a vista

Irene Castro, secretária provincial da Zambézia, disse sair da formação com mais conhecimentos sobre o funcionamento da organização e mais robusta porque conseguiu tirar as dúvidas sobre o trabalho que deve fazer na sua província.

“Devo reconhecer que quando saí da Zambézia para cá estava às cegas sobre o meu trabalho, mas agora já abri os olhos com esta formação. Eu tinha mais dificuldades na parte financeira porque não sabia como elaborar um plano de finanças e contabilizar as actividades planificadas, mas agora já posso fazer sem dificuldades. A contabilidade é vasta, mas através dos exercícios práticos consegui perceber como devemos trabalhar nesta área dentro da nossa organização”, afirmou Irene Castro, para quem nesta altura em que falta tudo no nosso país, as mulheres da Zambézia, na qualidade de mães, devem fazer o máximo para trazer sustento dos filhos e da família.

“Estamos organizadas nas machambas e noutras áreas de actividades porque apesar das cheias estamos engajadas a conseguir um pouco para sustentar as famílias. Temos de mobilizar mais mulheres a concentrar as suas atenções na produção de comida”, salientou.

Estamos beneficiadas

Para Flora José, secretária da OMM na cidade de Maputo, a mulher na capital é muito forte e trabalha para vencer todas as adversidades, em obediência às directivas que orientam a forma de estar na organização e na sociedade.

“Antes de vir a esta formação enfrentávamos imensas dificuldades no nosso trabalho e mesmo reconhecendo que não serão facilmente superadas, posso dizer que vão ser melhoradas as formas de trabalho na nossa organização porque aprendemos outros caminhos que possam nos conduzir ao sucesso da nossa actividade”, referiu Flora José.

Acrescentou ter ficado muito cativada ao abordar o tema da planificação, administração e gestão porque, conforme indicou, havia muitos choques de interpretação ao confundir os procedimentos, mas depois da formação as coisas se tornaram claras.

“Foi uma capacitação muito benéfica e apesar de não ter sido suficiente por exiguidade do tempo acreditamos que o próprio trabalho vai nos ajudar a melhorar a nossa prestação. Uma das recomendações que levamos é de fazer chegar esta formação a outras mulheres e nós como já fomos capacitadas temos a responsabilidade de ajudar aos outros membros”, aclarou Flora José, sem deixar de pedir aos dirigentes para que apoiem em documentos e mesmo em termos de facilitadores para poderem alcançar os objectivos desejados.

Um valor acrescentado

Catarina Dinis, secretária provincial de Manica, considera a formação muito boa por ter permitido uniformizar os procedimentos. São conhecimentos que vieram mostrar o caminho a seguir por parte dos secretariados que foram recentemente eleitos e precisavam de mecanismos para poder administrar melhor a OMM.

“Contribuiu para dar um valor acrescentado no campo da liderança porque até podíamos estar a ter alguma prestação neste campo, mas nalgumas actividades nós precisávamos de aprimorar determinados aspectos. Na administração e gestão dos fundos ficamos a saber muitas coisas que nos vão ajudar bastante nas diversas iniciativas que estão a ganhar visibilidade na província e havia a necessidade de melhor administrar”, indicou Catarina Dinis, tendo tomado como exemplo a abertura de uma loja na sede provincial da OMM que dá algumas receitas que ajudam no financiamento da organização, precisando de uma melhor gestão para dar os frutos desejados.

Disse que algumas mulheres são concessionárias de áreas para a exploração da madeira e outras estão no ramo mineiro e mesmo as camponesas estão envolvidas no garimpo organizado.

Em relação ao envolvimento da juventude, a nossa entrevistada diz haver uma boa prestação em Manica porque a OMM trabalha com as jovens da OJM que já completaram 18 anos e estão a ser integradas nas actividades da organização.

“Tendo em conta que elas são jovens, tentamos auscultar aquilo que são as suas ansiedades e contribuem com ideias sobre o que querem da organização porque elas são o viveiro da OMM e devem ter espaço, por isso a sua opinião deve ser respeitada”, salientou.

ISAÍAS MUTHIMBA