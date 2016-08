DEFENDE PRIMEIRA-DAMA: OMM deve intensificar acções contra violência

A PRIMEIRA-Dama de Moçambique, Isaura Nyusi, convida a liderança da Organização da Mulher Moçambicana (OMM), a todos os níveis, a intensificar as acções de combate a violência, tendo em conta o seu papel de elevar o estatuto da mulher e da conquista do bem-estar da família.

A esposa do Presidente da República endereçou este convite falando na noite de sábado, na Matola, província de Maputo, no final da I Sessão Extraordinária do Conselho Nacional da OMM. A sessão elegeu Natália Caetano Guto Botão e Zélia da Luz Francisco Muthemba Langa como secretárias nacionais da agremiação que se vão juntar a Secretária-Geral e outras duas escolhidas no IV Congresso.

Isaura Nyusi disse ser preocupante o registo de situações de raparigas que são usadas para os pais ascenderem à riqueza, sob pretexto de que uma menina de 14 anos ou menos pode trazer dinheiro para a família, bastando apenas conseguir encontrar um homem adulto, mesmo que este tenha o triplo da sua idade.

O rapto e assassinato de pessoas portadoras de albinismo é outra preocupação apontada pela Primeira-Dama, pois entende que nada justifica este crime.

“Exortamos a OMM para continuar a lutar energicamente contra todas as formas de violência, incluindo a difamação, quer no lar como na via pública, pois é considerado crime público e qualquer pessoa pode e deve denunciar”, sublinhou.

Convidou os presentes a fazerem chegar estas preocupações a outras mães para que intensifiquem o acompanhamento das crianças desde tenra idade por forma a evitar-se consequências negativas no futuro.

“Este apelo estende-se às secretárias dos núcleos de base da OMM, para que redobrem o seu esforço no trabalho como forma de evitar actos bárbaros, tendo como base as orientações do partido Frelimo”, frisou.

Durante a sessão extraordinária foi aprovado o regulamento interno da organização, instrumento que estabelece regras que visam o cumprimento integral dos estatutos, das directrizes e outros instrumentos de trabalho que fazem parte dos princípios organizativos.

Foi ainda aprovado o Plano de Actividade e Orçamento para 2016. O documento vai garantir a materialização das decisões saídas desta sessão, pois estabelece metas para a admissão de membros assim como o cumprimento do pagamento das quotas.

Este evento foi precedido pela formação de secretárias nacionais, provinciais e distritais da província de Maputo, facto considerado por Isaura Nyusi como sendo positivo para organização tendo em conta a relevância dos temas ministrados que contribuirão na realização harmonizada das actividades da OMM.

“Esperamos a réplica desta acção a todos os níveis do país por constituir um suporte necessário aos trabalhos que pretendemos desenvolver”, referiu.

A I Sessão Extraordinária aconteceu numa altura em que decorrem ataques perpetuados por homens armados da Renamo, facto condenado pelo Conselho Nacional da OMM que encoraja o Presidente da República, Filipe Nyusi, a continuar a pautar pelo diálogo para a busca de soluções pacíficas para o fim destes ataques.