Nyusi na Suazilândia para cimeira da SADC

O PRESIDENTE Filipe Jacinto Nyusi chegou esta manhã à Suazilândia para participar na 36ª Cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), que tem lugar amanhã e quarta-feira. Mas antes, ainda hoje, o Chefe do Estado moçambicano, na qualidade de presidente em exercício da Troika do Órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC, tem um encontro com os outros dois países integrantes, a África do Sul e a Tanzania.

Nesta cimeira da Troika do Órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC, Nyusi e as contrapartes tanzaniana e sul-africana devem “harmonizar” o relatório do seu mandato, a ser apresentado à Cimeira da SADC.

Para preparar o documento da presidência do Órgão esteve reunida, ontem, aqui na Suazilândia a Troika do Comité Ministerial do Órgão.

O Órgão da Troika é composto pelo presidente em exercício, neste caso Filipe Nyusi, pelo presidente cessante, Jacob Zuma, e pelo presidente seguinte, John Magufuli, e reporta as suas actividades ao presidente da Cimeira da SADC.

Em princípio, amanhã, Nyusi deve passar a presidência da Troika do Órgão à Tanzania, que está representada nesta cimeira pelo seu vice-presidente, Samia Suluhu Hassan, continuando, contudo, ainda integrante, na condição de presidente-cessante. A África do Sul é que deixa definitivamente o órgão.

O Chefe do Estado moçambicano faz-se acompanhar nesta viagem pela Primeira-dama, Isaura Nyusi, pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Balói, da Indústria e Comércio, Ernesto Max Tonela, pelos Altos Comissários de Moçambique na Suazilândia, Luís Silva, e no Botswana, Domingos Fernandes, quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado.