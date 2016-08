LUCAS CHOMERA À UNILÚRIO: Universidades devem intervir na melhoria da produtividade

AS universidades nacionais devem desempenhar um papel cada vez mais preponderante nas acções de desenvolvimento local, sobretudo no que tange ao melhoramento da produção e da produtividade agrícola.

O apelo foi feito sexta-feira, em Lichinga, província do Niassa, pelo presidente da Comissão de Administração Pública e Poder Local, Lucas Chomera, durante uma visita de trabalho realizada às instalações da Universidade Lúrio (UniLúrio), localizadas naquele ponto do país, no âmbito das jornadas parlamentares realizadas na região norte do país, com o objectivo de fiscalizar a acção governativa na Função Pública.

Lucas Chomera encorajou a UniLúrio a ser uma referência no desenvolvimento da capacidade intelectual capaz de contribuir para o melhoramento da produção agrícola local, tendo salientado que este estabelecimento público de Ensino Superior deve conferir habilidades práticas aos seus estudantes para que possam replicá-las nas comunidades.

“Para isso é preciso que a universidade aposte não somente na transmissão de conhecimentos teóricos, mas também, e sobretudo, priorizar conhecimentos práticos. Deve aliar a teoria ao saber fazer”, disse, acrescentando que com as habilidades práticas e técnicas daquela universidade a população do distrito de Sanga terá uma mais-valia para a sua produção agrícola.

Segundo o parlamentar, aquele estabelecimento de ensino deve apoiar a população, sobretudo na pesquisa de plantas lenhosas, dado que um dos grandes problemas que enfrenta é a lenha, um recurso escasso e muito procurado pelas comunidades.

Chomera e comitiva elogiaram a iniciativa levada a cabo pela UniLúrio, denominada “Um Estudante, Uma Família”. Trata-se duma iniciativa que consiste na disseminação, pelos estudantes, de conhecimentos sobre as formas de cultivo e técnicas científicas junto das comunidades visando a melhoria das práticas agrícolas locais.

De acordo com o director-adjunto pedagógico da Faculdade de Ciências Agrárias, Mateus Marassiro, a UniLúrio está engajada não apenas na formação técnica e científica dos seus estudantes como também na realização de trabalhos de pesquisa para ajudar a população a ultrapassar alguns problemas vividos localmente, com enfoque para os projectos de controlo biológico de pragas e doenças nas culturas alimentares e de erradicação da mosca da fruta, que assola a zona norte.

“Das pesquisas que efectuámos dentro do programa “Um Estudante, Uma Família” constatámos que os produtores usam várias técnicas, nomeadamente espaçamento de culturas, adubação verde, sementeira em linha e associação de culturas e têm dado resultados positivos”, disse Marassiro.

A UniLúrio foi criada em 2006 por Despacho do Conselho de Ministros e conta com três delegações, nomeadamente em Pemba, Nampula e Niassa, esta última criada em 2009. A Faculdade de Ciências Agrárias está baseada no Campus de Unango, na província do Niassa, e lecciona cursos de Licenciatura em Engenharia Florestal, com 130 estudantes, e Licenciatura em Desenvolvimento Rural, com 129.

ASSEMBLEIAS PROVINCIAIS DEVEM PROPOR SOLUÇÕES

FALANDO num encontro que manteve com os membros da Mesa da Assembleia Provincial do Niassa, Lucas Chomera defendeu a necessidade de as assembleias provinciais não se cingirem apenas na identificação dos problemas que apoquentam as populações mas sim procurarem formas de ajudar o Governo local na busca de soluções.

“A Assembleia Provincial não deve ser vista como parte do problema, mas sim como parte da solução”, sublinhou o parlamentar, acrescentando que os mandatários do povo devem fiscalizar a execução dos planos económicos e sociais provinciais por si aprovados durante as sessões plenárias, bem como a aplicação dos respectivos orçamentos.

Esta medida passa necessariamente por uma melhor preparação dos membros destes órgãos em matérias de planificação e orçamentação para conseguirem identificar as prioridades que estão inscritas naqueles documentos, o que poderá ajudar o Executivo a trabalhar mais em prol do bem-estar da população.

“Para que a sociedade nos credibilize, nos prestigie como órgão, temos que ter um foco. Não devemos, a todo momento que interagimos com o Executivo, mudar de prioridade em função das informações que encontramos nos círculos eleitorais”, recomendou.

Questionado pelos deputados sobre o impacto da Assembleia Provincial na melhoria da vida da população, o presidente deste órgão no Niassa, Vicente Farahane, disse registar-se uma mais-valia na articulação entre a população e o Governo Provincial, sobretudo no que tange à celeridade na troca de informação.

Afirmou que durante a realização das jornadas parlamentares os membros deste órgão procuram soluções para os problemas das comunidades, com a ajuda das autoridades e líderes locais desde o posto administrativo até ao distrito.

Farahane lembrou que as assembleias provinciais foram criadas com a finalidade de reativar o espaço de participação do cidadão na governação local, como premissa para o desenvolvimento sustentável e a satisfação das necessidades colectivas das respectivas comunidades.

EXIGUIDADE ORÇAMENTALAINDA É UMA PREOCUPAÇÃO

VICENTE Farahane informou aos deputados que a exiguidade orçamental constitui o principal desafio a ultrapassar para o pleno funcionamento do órgão nas suas diversas atribuições. A par da exiguidade de orçamento dotado ao órgão, a insuficiência de recursos humanos e de meios circulantes constitui outro dos constrangimentos.

Disse que a Assembleia Provincial do Niassa perspectiva continuar a trabalhar com as entidades competentes para que o seu orçamento seja reforçado, de modo a realizar as acções da sua competência com eficácia, eficiência e efectividade, em ambiente condigno de trabalho e assistência técnica necessária.

Sobre as actividades realizadas pelo órgão durante o I semestre deste ano Vicente Farahane indicou que apesar dos constrangimentos apresentados os objectivos preconizados estão a ser alcançados, se se tiver em conta que as principais actividades levadas a cabo nos primeiros 18 meses do mandato 2015-2019, foram marcadas por acções que visavam a implantação do nosso órgão, designadamente sua organização e funcionamento.

A Assembleia Provincial do Niassa foi instalada em Janeiro de 2015 e é composta por 80 membros, dos quais 42 da Frelimo, 34 da Renamo e quatro do MDM. Daquele universo, 24 são mulheres, representando 30 por cento.

A Comissão de Administração Pública a Poder Local escalou a província do Niassa no âmbito da fiscalização do grau de implementação do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado referentes aos primeiros seis meses do ano em curso, sendo que a sua deslocação à zona norte do país foi patrocinada no âmbito do contrato de subvenção assinado entre a Assembleia da República e a União Europeia.

Ainda naquela província os membros da comissão trabalharam nos distritos de Sanga e Chimbunila, tendo-se reunido com os governos distritais, os gestores dos recursos humanos e funcionários e agentes do Estado.