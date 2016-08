COMEMORAÇÕES DO 7 DE SETEMBRO: Combatentes preparam-se

O MINISTRO dos Combatentes, Eusébio Lambo, procede amanhã, em Maputo, ao lançamento da semana comemorativa do Dia do Combatente.

A data assinala-se a 7 de Setembro e este ano coincidirá com as celebrações do 42.º aniversário da assinatura dos Acordos de Lusaka, que marcaram o fim da dominação colonial e abriram caminho para a proclamação da independência nacional a 25 de Junho de 1975.

O lançamento da semana consistirá na inauguração de uma feira de memória do combatente na Faculdade de História da Universidade Eduardo Mondlane e de uma exposição organizada pela Direcção Nacional de História do Ministério dos Combatentes, em parceria com a organização MOCO, que trabalha com a Universidade Eduardo Mondlane na pesquisa científica sobre antropologia e história de Moçambique.

A Feira da Memória do Combatente tem como principais objectivos incentivar a participação de estudantes e académicos na promoção da investigação científica e pesquisa da história da luta de libertação nacional, para além de divulgar as obras escritas pelos combatentes sobre a sua participação na insurreição geral armada que conduziu à independência nacional.

O evento pretende igualmente constituir uma plataforma de diálogo entre os combatentes, incentivar a classe a escrever sobre as suas memórias e transmitir à sociedade os contornos do processo de libertação do país, desde o início da luta de libertação até à actualidade.

Paralelamente à realização da feira estarão à disposição diversos serviços de interesse público, tais como identificação civil, consulta grátis de otorrino, de audiometria, estomatologia, testes de HIV & SIDA, de glicemia, tensão arterial, entre outras doenças.

Das actividades previstas destaque vai também para a realização de uma exposição que incidirá, fundamentalmente, na venda das obras escritas e esculpidas sobre a memória dos combatentes. Nesta mostra realizar-se-á um sorteio para premiar os combatentes presentes que apresentem as suas memórias, assim como as escolas da cidade de Maputo que ostentam nomes de heróis nacionais.

Por outro lado, o evento vai expor imagens e o cronograma da história da luta de libertação nacional, uma acção coordenada pelo Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação Nacional, instituição tutelada pelo Ministério dos Combatentes.

Entretanto, a semana alusiva ao combatente vai terminar com as comemorações do 7 de Setembro, Dia da Vitória, cujas cerimónias centrais terão lugar na cidade de Pemba.

Assim, a capital provincial de Cabo Delgado vai acolher um grandioso desfile de mais de sete mil combatentes, maior parte dos quais provenientes de todos os distritos de Cabo Delgado e os restantes das diferentes províncias do país.

As celebrações centrais do 7 de Setembro serão presididas pelo Chefe do Estado, Filipe Jacinto Nyusi.

Refira-se que esta é a terceira vez que o dia 7 de Setembro é celebrado com este figurino, depois de as províncias de Cabo Delgado, em 2014, e Tete, em 2015, terem acolhido as cerimónias centrais, onde participaram pouco mais de cinco mil antigos guerrilheiros da luta de libertação nacional, combatentes da defesa da soberania e da democracia.