MUNICÍPIO DE MILANGE: Assembleia já tem edifício próprio

O GOVERNO Municipal de Milange, na província da Zambézia, acaba de construir um imponente e magnifico edifício para o funcionamento da respectiva Assembleia Municipal.

O edifício colocou ponto final às reclamações dos autarcas locais, que vinham reivindicando espaço condigno para o seu trabalho. Para a construção da infra-estrutura, que comporta uma sala de sessões com a capacidade para alojar cem pessoas, escritórios dos presidentes das comissões de trabalho, chefes das bancadas dos partidos, o Conselho Municipal de Milange investiu mais de 2.6 milhões de meticais.

O presidente do município de Milange, Felisberto Mvua, disse ontem em contacto com a nossa Reportagem que as condições infra-estruturais e apetrechamento com mobiliários estão criadas para aquele órgão deliberativo fazer o seu trabalho sem precisar de alugar espaços ou reunir-se em espaços muito reduzidos. Apesar de não estar formalmente inaugurado, Felisberto Mvua disse que a última sessão da Assembleia Municipal foi realizado nas novas instalações, o que conferiu mais comodidade aos autarcas, convidados e munícipes interessados em presenciar a discussão dos assuntos públicos da vida da autarquia.

Entretanto, a edilidade investiu também mais de 1.7 milhões de meticais para a construção e entrega aos munícipes do Mercado Josina Machel, no bairro do mesmo nome, com capacidade para cem vendedores. Trata-se de um mercado de raiz que responde a uma das várias promessas eleitorais do actual edil de Milange. Os moradores regozijaram-se com a nova infra-estrutura, que fazia muita falta aos vendedores e moradores locais. Assim, deixaram de vender os produtos no chão, passando para as bancadas construídas. O mercado conta ainda com uma casa de banho e um armazém de média dimensão.

No contexto da descentralização, o Governo Municipal da Vila de Milange pretende aproximar os serviços públicos aos cidadãos. Assim, há dias entregou duas sedes de bairros municipais, nomeadamente I e II. Segundo Felisberto Mvua, os munícipes, para pagar as suas obrigações tributarias, não precisaram de suplantar a monta para chegar à tesouraria, que funciona nas encostas do Monte Tumbine. Explicou que gradualmente alguns serviços serão descentralizados para os bairros municipais para facilitar a vida dos munícipes e cidadãos que pretendem pagar impostos, solicitar a autorização para actividades económicas, ou reconhecer assinaturas, entre outros.

Nos dois bairros municipais foram já investidos mais de 400 mil meticais. No próximo ano serão construídos outros dois bairros municipais, nomeadamente III e IV. Falando em entrevista à nossa Reportagem, o edil considera que os bairros municipais são decisivos na facilitação dos munícipes, uma vez que ir até às actuais instalações do Conselho Municipal fica muito difícil, principalmente para os idosos.

