EUSÉBIO LAMBO E O 7 DE SETEMBRO: Momento de reflexão sobre o valor da pátria

O MINISTRO dos Combatentes, Eusébio Lambo, considerou ontem, em Maputo, o 7 de Setembro, Dia da Vitória, um momento de reflexão sobre a moçambicanidade e, acima de tudo, o valor da independência e do amor à pátria.

Lambo manifestou tal sentimento no lançamento da semana comemorativa do combatente, que este ano coincide com as celebrações do 42.º aniversário dos Acordos de Lusaka, assinados entre a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e o Governo colonial português. Este acordo, refira-se, colocou fim a dez anos de luta armada que culminou com a proclamação da independência nacional a 25 de Junho de 1975.

O governante apelou aos veteranos da luta de libertação nacional para dissertarem, nesta semana comemorativa, sobre as suas memórias, vivências, lugares por onde passaram e pessoas com quem entraram em contacto no percurso da sua participação na luta de libertação nacional.

“Por essa ocasião, convidamos a todo o povo moçambicano e em particular aos jovens a se apropriarem dessas ricas lições e valiosas experiências, tanto de forma como de conteúdo, produzidas pelos combatentes, assim como das palestras, debates e simpósios que os mesmos vão proferindo”, indicou.

De acordo com o ministro dos Combatentes, após longo período de dominação colonial portuguesa em Moçambique o povo moçambicano decidiu unir-se e organizar-se para libertar a terra e o homem através de uma guerra sangrenta, mas justa, iniciada a 25 de Setembro de 1964, e que terminou a 7 de Setembro de 1974 com os Acordos de Lusaka.

Neste contexto, referiu que o mês de Setembro marca o fim da dominação colonial portuguesa em Moçambique.

“Nesta epopeia libertária o papel preponderante foi assumido pelo combatente da luta de libertação nacional, que consentiu grandes e pesados sacrifícios, incluindo o da sua própria vida”, disse.

Acrescentou que é em dedicação aos “melhores filhos do povo moçambicano” que o 7 de Setembro foi instituído Dia da Vitória.

Para o ministro, é sobre essa celebração da memória colectiva dos moçambicanos que ontem, dia 1 de Setembro, o país deu início à semana comemorativa do Festival do Combatente, que culminará a 7 de Setembro, com a celebração do Dia da Vitória. As cerimónias centrais terão lugar na cidade de Pemba, sob o lema “Combatente na Vanguarda pelo Aumento da Produção e Desenvolvimento”, e serão dirigidas pelo Chefe do Estado, Filipe Nyusi.

Ainda no âmbito do lançamento das comemorações do Dia da Vitória, o Ministério dos Combatentes promoveu um concurso sobre o conhecimento da história da luta armada, em que participaram alunos das escolas da cidade de Maputo que ostentam nomes de combatentes. De entre os participantes, destaque vai para as escolas secundárias Francisco Manyanga, Josina Machel, Paulo Samuel Kankhomba e Mateus Sansão Muthemba. A vencedora foi a “Mateus Sansão Muthemba”.

Também houve espaço para sortear combatentes presentes que publicaram obras com suas memórias. Os contemplados foram Marina Pachinuapa, Lopes Tembe e Jorge Dique, este último também jornalista de profissão.

Na semana do combatente diversas actividades terão lugar. De entre elas a Feira da Memória do Combatente, que ontem arrancou na Faculdade de História da Universidade Eduardo Mondlane. O evento tem como principais objectivos incentivar a participação de estudantes e académicos na promoção da investigação científica e pesquisa da história da luta de libertação nacional, para além de divulgar as obras escritas pelos combatentes sobre a sua participação na epopeia libertadora, da defesa da soberania e da democracia. Também procura constituir-se numa plataforma de diálogo entre os combatentes, de modo a incentivar a classe a escrever sobre as suas memórias e transmitir à sociedade os contornos do processo de libertação do país desde o início da luta de libertação até à actualidade.

Paralelamente à realização da feira estarão à disposição dos visitantes diversos serviços de interesse público, tais como serviços de identificação civil, consultas grátis de otorrino, de audiometria, estomatologia, testes de HIV, de glicemia, tensão arterial, entre outros.

ACTO DE ENCORAJAMENTO

JORGE Dique, jornalista da Agência de Informação de Moçambique (AIM), considera a premiação dos combatentes que já escreveram livros sobre memórias relativamente à sua participação na luta armada um encorajamento da participação destes no processo de divulgação da história da luta pela independência nacional.

Segundo Dique, que ingressou no movimento de libertação nacional na década de 1960, este estímulo vai fazer com que mais combatentes dêem a conhecer o relevante papel que tiveram na luta contra o colonialismo português.

“Não há dúvidas que esta premiação é um estímulo para todos aqueles que se entregaram para esta causa (luta armada de libertação nacional) de modo a escreverem o que viveram e assim transmitirem a sua experiência às novas gerações”, disse.

Para o veterano da luta armada, o país está numa fase em que se mostra cada vez mais importante proceder à divulgação da história da luta de libertação, de modo a dotar as novas gerações de conhecimentos sobre este importante facto histórico, acontecimento que, segundo referiu, constitui a base da criação da nação moçambicana.

“As novas gerações devem saber que para este país se tornar independente foi preciso travar-se uma luta na qual muitos compatriotas perderam a vida; os jovens devem saber que a independência nacional custou derramamento de sangue de muitos jovens daquela época e que devido a tudo isto é preciso valorizarmos estas conquistas”, frisou.

Sobre as celebrações do 7 de Setembro, Dia do Combatente, e que este ano coincide com o 42.º aniversário da assinatura dos Acordos de Lusaka, o interlocutor enalteceu a iniciativa do Ministério dos Combatentes em levar a cabo uma semana comemorativa, tempo que considera importante para a realização de diversas actividades que visam divulgar a história da luta armada de libertação nacional.

Jorge Dique tem publicados dois livros sobre a sua participação na luta armada. Os dois fazem um retrato exaustivo das situações por ele vividas na frente de Tete, onde destaca as incursões dos rodesianos com o objectivo de impedir a progressão das acções armadas da FRELIMO na frente de Manica/Sofala na luta contra a dominação colonial portuguesa.

MISSÃO CUMPRIDA

LOPES Ndelane, outro dos premiados pelas obras escritas, manifestou o seu sentimento de missão cumprida, não só por ter participado na epopeia libertadora, como também por ter conseguido partilhar as suas memórias com os moçambicanos através de três obras escritas em forma de autobiografia.

Segundo referiu, os seus livros narram a experiência que viveu, primeiro, na África do Sul, e depois na Rodésia do Sul, antes da formação da FRELIMO. Conta que conviveu com nacionalistas destes dois países que, já nos meados da década de 1950, tinham se organizado em movimentos libertadores.

“Quando voltei para Moçambique e vi que nós ainda não tínhamos feito nada juntei-me a um grupo de amigos e criámos a UDENAMO, a primeira organização que tinha como objectivo lutar contra o colonialismo português. Este movimento, como se sabe, veio a juntar-se à MANU e UNAMI para em Junho de 1962 constituir-se a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), movimento que pegou em armas e lutou pela independência total e completa de Moçambique”, afirmou a fonte.

Sobre o prémio literário que acabava de receber, Ndelane se mostrou satisfeito e apelou para outros companheiros seus de trincheira para que “se aventurassem” na criação das suas memórias para assim contribuírem para a construção da história da luta armada, um dos principais elementos da história de Moçambique.

“Afinal de contas o que eu fiz é reconhecido. Gostei de saber isto porque estes livros que escrevemos muito pouca gente os conhece. Julgo que esta iniciativa vai contribuir para que estas obras sejam conhecidas e, consequentemente, seja também conhecida a história da luta armada de libertação nacional”, afirmou.

NOSSA ESPERANÇA É VER O PAÍS A AVANÇAR

A VETERANA da luta de libertação nacional Marina Pachinuapa disse, por seu turno, que a sua maior esperança é ver Moçambique a avançar como país, mercê do trabalho dos jovens que actualmente constituem a maioria da população.

Segundo referiu, na actualidade Moçambique tem “muito mais quadros” do que os que possuía antes da independência nacional.

“Com a independência nacional o Governo moçambicano apostou na educação, por isso hoje o país tem mais força e mais conhecimento que no passado. Hoje temos os nossos filhos nas universidades, onde se forma o Homem novo, como o Presidente Samora Machel dizia”, frisou, para depois referir que é a contar com estes quadros que o país vai se desenvolver cada vez mais rumo ao bem-estar de todos.

Sobre o galardão que acabava de receber, Pachinuapa fez questão de partilhar os louros com todos os combatentes, sobretudo os que tombaram durante o que chamou de duras batalhas rumo à libertação do povo do jugo colonial português.

QUE SE RESTABELEÇA A PAZ

BONIFÁCIO Mondlane considera que a paz deve voltar a prevalecer no país para que os Acordos de Lusaka continuem a ter o significado e importância que a história lhes concedeu.

Segundo disse, os acordos assinados entre a FRELIMO e o Governo português abriu caminho para a proclamação da independência nacional, que carrega consigo os valores da liberdade, dignidade, nacionalidade, nação e soberania.

“O cenário político e militar que se vive no país está a restringir o gozo de alguns desses valores universais, sobretudo o da liberdade. Hoje os cidadãos moçambicanos não circulam à vontade, em virtude da situação de insegurança que se vive em alguns pontos do território nacional”, disse.

Acrescentou que não foi para isto que os moçambicanos, em 1964, pegaram em armas e lutaram contra o colonialismo português.

“Nós lutámos para que os moçambicanos gozassem do seu direito de serem soberanos e livres”, frisou.

Neste sentido, apelou ao Governo e à Renamo para que encontrem soluções para os problemas que o país atravessa de modo a se restituir a paz efectiva.

“Só com a paz é que os moçambicanos poderão circular livremente; só com a paz se pode produzir sem medo”, disse.

Sobre a semana do combatente, a fonte considerou ser uma iniciativa muito importante, porque vai permitir que se celebre e se recorde o que levou o país à independência total e completa.

“O evento também se reveste de grande importância, porque vai permitir que os mais jovens saibam o que aconteceu antes da independência nacional, pois muitos deles podem estar a pensar que o país foi sempre independente”, afirmou.