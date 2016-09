MECANISMO AFRICANO DE REVISÃO DE PARES: Fórum de Chefes de Estado congratula progresso do país (1)

O FÓRUM dos Chefes de Estado e de Governos dos países-membros do Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP) felicitou o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o povo moçambicano pelo progresso louvável que o país alcançou na implementação do seu programa nacional de acção, no âmbito deste instrumento de avaliação da União Africana.

O fórum também elogiou Moçambique pela realização de eleições democráticas regulares ao nível local e nacional, pelos esforços que tem estado a empreender no combate à corrupção e na solução das questões relativas aos ex-combatentes e encorajou o país a continuar a resolver os desafios que constam do seu segundo relatório de progresso, relativamente ao MARP, apresentado pelo Presidente da República na XXV Cimeira dos Chefes de Estado e de Governos realizada no dia 26 de Agosto último na cidade de Nairobi, no Quénia.

O documento refere-se à implementação do programa nacional de acção de Moçambique, destacando as realizações do país no biénio 2012-2014 nas quatro áreas temáticas do MARP, nomeadamente democracia e governação política; gestão e governação económica; governação corporativa e desenvolvimento socio-económico.

Nyusi informou ao Fórum que no domínio da democracia e governação política o país realizou, com sucesso, as III eleições autárquicas em 2013 e as V eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais em 2014, consideradas pelos membros da União Africana e outros organismos internacionais como livres, justas e transparentes.

O Chefe do Estado afirmou que estas eleições foram antecedidas de uma revisão da Lei Eleitoral e a constituição paritária de membros dos partidos políticos na Comissão Nacional de Eleições e no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, principal reivindicação do maior partido da oposição para, segundo esse partido, garantir a transparência do processo e evitar eventuais fraudes eleitorais.

No que diz respeito à reinserção social dos veteranos da luta armada de libertação nacional e desmobilizados das Forças Armadas, Filipe Nyusi disse que foi acelerado o processo de fixação de suas pensões e criados mecanismos de apoio à formação académica dos seus filhos. Foi criado igualmente o Fundo de Paz e Reconciliação Nacional, que financiou projectos que estão a criar novos empregos e renda acrescida para as famílias dos combatentes e desmobilizados.

Sobre o acesso às fontes de informação o Chefe do Estado indicou que o Parlamento aprovou por consenso a Lei de Acesso às Fontes de Informação e no âmbito do controlo e combate à corrupção registaram-se progressos a nível da legislação, traduzidos pela aprovação de leis que compõem o pacote legal anti-corrupção e a aprovação do Código Penal e a Lei nr 35/2014, de 31 de Dezembro, Lei da Revisão do Código Penal.

Nesta área temática os desafios apontados pelo Presidente da República referem-se à necessidade de se continuar a aprimorar os órgãos e o sistema de administração eleitoral; necessidade de se afastar o potencial de eclosão e evolução de um conflito armado no país, procurando-se mecanismos pacíficos e consensualmente acordados para se proceder ao desarmamento e reorientação social dos homens da Renamo e fortalecimento das bases de reconciliação nacional e de inclusão social.

No domínio da gestão e governação económica Filipe Jacinto Nyusi destacou que entre 2012 e 2014 o país registou um crescimento económico sólido e consistente de cerca de 7.4 por cento, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita mostrou uma evolução positiva, tendo passado de 661 dólares em 2013 para 682 dólares em 2014. A taxa de inflação média anual manteve-se em níveis historicamente baixos, de 2.56 por cento em 2014, contra os 4.26 por cento de 2013.

O Orçamento do Estado para 2013 foi financiado em 69 por cento por recursos internos e em 31 por cento por recursos externos, sendo que estas cifras em 2014 reduziram ligeiramente para 65 por cento e 35 por cento, respectivamente. Moçambique continuou a registar um crescimento significativo e um processo de industrialização, segundo o Presidente da República, impulsionados pelos grandes projectos, muitos deles na área de recursos naturais.

Segundo os dados de 2014, a produção global de minerais teve um crescimento na ordem dos 5.7 por cento em relação ao ano de 2013, tendo contribuído para este crescimento a produção de carvão, gás, ouro, tantalite e areias pesadas.

No quadro da expansão do sector bancário, em 2014 entraram em funcionamento mais 52 instituições de micro-crédito, passando para 285, e mais 52 balcões de bancos, elevando a quantidade de agências bancárias em funcionamento para um total de 572 em todo o país. A estes balcões adicionam-se ainda 37 agências de micro-bancos e oito agências de cooperativas de crédito, totalizando 617 agências de instituições de crédito presentes em todas as capitais provinciais e municípios, o que permitiu alargar a cobertura bancária de 63 distritos em 2013 para 69 em 2014.