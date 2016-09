CRIMINALIDADE NO PAIS: Nyusi quer sossego dos moçambicanos

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, recomendou aos participantes do seminário sobre dinâmicas actuais da criminalidade em Moçambique, a encontrar formas de sossegar os moçambicanos, com acções e resultados práticos de prevenção e combate ao fenómeno.

Falando esta manhã em Maputo, onde tem lugar o seminário que junta procuradores, juízes, agentes da Polícia e sociedade civil, o Chefe de Estado defendeu igualmente que se estabeleçam parcerias entre as diferentes instituições de Administração da Justiça para que se vença a criminalidade e garantir a segurança e satisfação dos cidadãos.

Por seu turno, José Mandra, Reitor da ACIPOL, disse que não se pode fechar os olhos perante o crescente fenómeno da criminalidade, dai que algo deve ser feito urgentemente para prevenir e combater este mal.

Intervindo, também, na ocasião, a Procurada - Geral da República, Beatriz Buchili, defendeu a criação de uma política de combate à criminalidade organizada.

O seminário termina no final do dia e está a discutir aspectos relacionados com os raptos, corrupção, tráfico de droga e órgãos humanos, fraudes nas ATMs, crimes económicos e financeiros, entre outros.