Estreitar cooperação para fortalecer FADM

O MINISTRO da Defesa Nacional, Atanásio M'tumuke, disse ontem, em Maputo, que se deve estreitar as relações de amizade e cooperação com os parceiros internacionais de modo a se fortalecer a prontidão das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).

Esta posição foi defendida na cerimónia de acreditação de novos adidos de defesa de nove países em Moçambique. Trata-se do brigadeiro paquistanês Zahid Malik; do tenente-coronel alemão Kai Brand; dos comandantes da Marinha de Guerra Marcelo Nogare (Argentina) e Manjit Thomas (Índia); dos coronéis Darwin Ziprick (Canadá), Hazen Shenawi (Egipto), Pierluigi Grimaldi (Itália), Secha Kaibe (Lesotho) e Makwamba Ngoy (República Democrática do Congo).

Na ocasião M’tumuke considerou essencial o cultivo da cooperação militar entre Moçambique e os seus parceiros. Segundo salientou, com tal estreitamento é possível desenvolver as Forças Armadas de Defesa de Moçambique.

O Ministro da Defesa Nacional acredita que com ajuda de países mais evoluídos militarmente é possível profissionalizar ainda mais as FADM.

“A profissionalização dos nossos militares tem merecido uma atenção especial do nosso Governo, e para tal contamos com o apoio dos nossos parceiros de cooperação”, afirmou.

O governante tem a certeza de que a presença destes militares em solo moçambicano constitui uma mais-valia para a manutenção da parceria que Moçambique tem com os nove países por eles representados.

“Aos novos adidos de defesa que acabam de ser acreditados desejo boa estada em Moçambique e nesta bela cidade das acácias, Maputo. Que tenham um bom trabalho e que se esforcem para alcançar sucessos nas novas missões”, afirmou.

Em representação dos adidos recém-acreditados, Zahid Malik afirmou que o acto é reflexo da importância do fortalecimento das relações de Moçambique com os nove países ali representados.

O adido de defesa do Paquistão afirmou que a missão destes militares é apoiar o país e garantir o cumprimento de suas metas, mormente a segurança global.

Malik manifestou o desejo de ver garantido todo apoio militar que Moçambique necessitar.

Entretanto, o Instituto Superior de Ensino de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza realiza segunda-feira a cerimónia de abertura de duas reuniões nacionais, nomeadamente o Seminário dos Recursos Humanos e a Reunião Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e Formação Militar. Os dois encontros têm como objectivo debater a proposta do Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Sector da Defesa Nacional e tem como lema “Por Uma Gestão Eficaz e Eficiente de Recursos Humanos no Sector da Defesa Nacional”.