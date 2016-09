ABERTURA DA IV SESSÃO DA AP DE MAPUTO: Apelos à cessação de hostilidades

APELOS ao fim das hostilidades militares no país dominaram ontem a abertura da IV Sessão Ordinária da Assembleia Provincial de Maputo, que decorre na cidade da Matola até sexta-feira, para apreciar e debater, entre outros assuntos, a proposta do Plano Económico e Social e Orçamento da província para o ano de 2017.

O presidente do órgão, João Matola, vincou no seu discurso que os frequentes ataques armados protagonizados por homens armados da Renamo, com maior incidência nas províncias do centro do país, estão a causar mortes e ferimentos de concidadãos, destruição de infra-estruturas públicas e privadas, uma situação que gera pânico nas populações locais e um ambiente de extrema insegurança nas comunidades.

“Encorajamos ao Governo dirigido pelo Presidente da República Filipe Jacinto Nyusi, e em particular às equipas de trabalho criadas para negociar a cessação dos ataques armados, que continuem engajados nesta nobre missão de restabelecer a paz no país, que já foi referência de estabilidade social e política a nível mundial”, disse.

João Matola juntou-se aos apelos feitos por diversos segmentos da sociedade para apelar ao líder da Renamo no sentido de parar com os ataques armados que diariamente estão a causar dor e luto nas famílias moçambicanas e retraem investimentos internos e externos, facto que abala fortemente a economia.

O presidente da Assembleia Provincial de Maputo destacou que no intervalo entre a III e a IV Sessão a província foi honrada com a visita do mais alto magistrado da nação, que levou à população mensagem de conforto e garantiu aos moçambicanos que podem continuar a saborear liberdade, independência e paz, garantindo que tudo está a ser feito para se pôr fim às hostilidades militares e evitar que a crise económica que o país atravessa não tenha consequências perniciosas.

Matola referiu-se também ao Festival Nacional da Cultura, recentemente terminado nas cidades da Beira e Dondo, na província de Sofala, afirmando que a província de Maputo esteve representada da melhor maneira, com artes e cultura que dignificam a população local e a todos os moçambicanos.

“Neste convívio entre moçambicanos oriundos das 11 províncias do nosso país ficou visível a necessidade de renovação da fé e do respeito à cultura, como condição para percebermos as diferenças e vivermos em plena harmonia dentro desta diversidade. Congratulamos aos organizadores e ao Governo da Província de Sofala por nos proporcionar estes momentos de festa inspirados nos nobres ideais da paz e unidade nacional”, afirmou.

PARAR OS ATAQUES

PARA o Partido Frelimo, a Renamo deve parar imediatamente com os ataques armados para permitir que as crianças voltem à escola para se formarem para o bem do país. A vice-chefe da bancada maioritária naquele órgão, Idalina Chirindza, disse que os moçambicanos em vários cantos do país em diferentes momentos têm estado a demonstrar, através de manifestações populares e outras formas, o seu repúdio aos actos criminosos da Renamo.

“A população clama pela paz, que está sendo posta em causa pela ambição desmedida da Renamo pelo poder. Por causa dessa ambição milhares de crianças não vão à escola e doentes estão sem medicamentos porque a Renamo ataca e rouba medicamentos em vários centros de Saúde. Por isso apela-se à Renamo para parar de matar a população indefesa”, disse.

Referiu-se à IV Sessão Ordinária da Assembleia Provincial de Maputo afirmando que a mesma se realiza numa altura em que o país se prepara para celebrar o 42.º aniversário da assinatura dos Acordos de Lusaka, entre a Frelimo e o Estado português, marcando o reconhecimento formal do direito do povo moçambicano à independência.

Idalina Cherindza também se referiu à 52.ª edição da Feira Internacional de Maputo, a maior montra para a exposição de produtos e potencialidades nacionais, sublinhando que a província de Maputo exibiu as suas potencialidades e convidou vários empresários a investir nesta parcela do país. Saudou o Governo Provincial, dirigido por Raimundo Diomba, pelas “acções visionárias para a melhoria das condições de vida da população”.

RENAMO ACREDITA EM CONSENSOS

A RENAMO, através do seu chefe da bancada na Assembleia Provincial, Samuel Mandlate, diz acreditar que o processo negocial em curso na comissão mista poderá o mais rápido possível produzir consensos para o sossego dos moçambicanos.

Falando sobre alguns aspectos que marcam a vida da população da província de Maputo, Samuel Mandlate referiu-se ao recrudescimento da criminalidade que, segundo afirmou, pode estar associada à falta de emprego e auto-emprego.

Disse que a problemática da falta de água potável, o alargamento da rede de energia eléctrica com qualidade, iluminação nas vias públicas, falta de carteiras nos estabelecimentos escolares, construção de salas de aula convencionais e transporte público continuam a preocupar a população da província de Maputo, que no dia-a-dia é confrontada com a degradação contínua de infra-estruturas públicas.

A Renamo disse também estar preocupada com fraudes académicas que se verificam nos períodos de realização de testes provinciais, uma prática que, de acordo com Samuel Mandlate, remete à necessidade duma reflexão profunda do actual modelo de sua elaboração, sobretudo a centralização da elaboração das avaliações trimestrais.

MDM SOLIDÁRIO

O MOVIMENTO Democrático de Moçambique (MDM) se solidarizou com todos os moçambicanos e moçambicanas que, segundo o seu chefe de bancada na Assembleia Provincial de Maputo, Nelson Chiconela, enfrentam as consequências dos impactos negativos das calamidades naturais, agravadas pela depreciação do metical e da dívida contraída ilegalmente.

Disse que a dívida tem estado a retardar a organização, planificação e produção familiar.

Numa referência à instabilidade que se vive, Nelson Chiconela indicou que o país vive um momento de incertezas, a limitação à livre circulação de pessoas e bens é uma ameaça grave aos Direitos Humanos e um factor negativo para a economia nacional. Referiu-se também aos raptos, sequestros, baleamentos, assassinatos e linchamentos de cidadãos, considerando-os uma autêntica afronta aos valores fundamentais e princípios de um Estado de Direito.

“Ninguém tem o direito de tirar a vida do seu semelhante. A bancada do MDM condena veementemente a cultura de violência instalada em Moçambique, a nossa terra amada, e neste contexto apela aos órgãos de Justiça para a responsabilização de todos os autores desses actos”, disse.

Para além de apreciar e debater a proposta do Plano Económico e Social para 2017, a IV Sessão Ordinária da Assembleia Provincial de Maputo vai apreciar, hoje, o informe do Governo Provincial sobre o impacto da seca e estiagem, pronunciar-se sobre o balanço do PES referente ao I semestre do presente ano, balanço das actividades do órgão atinente ao I semestre e a proposta do plano de actividades e orçamento para o próximo ano.