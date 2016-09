Ministério Público acusa refugiados de assassinato

O MINISTÉRIO Público acusou três cidadãos ruandeses de crimes de associação para delinquir e homicídio voluntário simples, na forma tentada, contra o compatriota e presidente da comunidade da diáspora ruandesa a viver em Moçambique, Louis Baziga.

Segundo Despacho da Procuradoria Provincial de Maputo, datado de 22 de Julho deste ano e assinado pelo procurador Octávio Zilo, a que o “Notícias” teve acesso, foram acusados destes crimes Diomede Tuganeyeze, pastor, comerciante e antigo militar, Benjamin Ndagijimama, comerciante, e Revocat Karemangingo, comerciante e antigo militar. Os três são cidadãos ruandeses a residir em Moçambique na condição de refugiados. Apenas o pastor continua detido na Cadeia Civil de Maputo, tendo os outros saído em liberdade mediante pagamento de caução no valor de 150 mil meticais.

O Ministério Público refere que em 2015, tendo à cabeça Diomede, urdiram um esquema para procederem à eliminação física do seu conterrâneo, Louis Baziga, presidente dos ruandeses na diáspora, tudo movido por questões políticas, pois entendem os arguidos que este está ao serviço do Governo do Ruanda para controlar e perseguir os refugiados em Moçambique, principalmente os que apoiam o antigo regime daquele país, assim como os refugiados que não apoiam o actual Governo.

Por outro lado, segundo o despacho de acusação do procurador Zilo, a motivação deste crime resulta de uma disputa pelo controlo de uma congregação religiosa, denominada Igreja Pentecostal de Reavivamento em Moçambique, com sede na Machava, onde os arguidos e o denunciante são membros fundadores. Assim, para executar o plano de assassinato, Diomede contratou os serviços de um agente da Polícia afecto ao Comando Provincial de Maputo para eliminar fisicamente o presidente da diáspora ruandesa e, por esta via, julgavam que o conflito pela posse da igreja ficaria resolvido.

Ao que revela o MP, o pastor Diomede prometeu pagar ao agente caso eliminasse Baziga um valor monetário de 600 mil meticais. Pagou 150 mil de adiantamento e outros sete mil via plataforma “M-Pesa” para financiar toda a logística inerente à concretização do plano, que incluía espionagem, estudo da vítima, sua rotina, preparação técnico-policial e itinerário de Louis Baziga. No entanto, ao que explica o despacho do MP, o agente não levou a cabo tal operação, tendo contactado a vítima e o deixado a par das pretensões dos mandantes.

“Os arguidos ao pagar 150 mil meticais ao agente queriam com isso tirar a vida a Louis Baziga, não tendo conseguido concretizar os seus intentos por motivos alheios à sua vontade. Agiram de forma livre, deliberada e consciente, querendo tirar-lhe a vida, bem sabendo que tal conduta é punida por lei, mesmo assim não se abstiveram de tal proceder, conformando-se com a possibilidade da sua conduta poder causar a morte da vítima, embora não se tenha concretizado por razões externas às suas vontades. Assim, cometeram o crime de associação para delinquir e homicídio voluntário simples, na forma tentada” – indica o despacho de acusação do Ministério Público.

Devido aos problemas de insegurança de que são alvos, os cidadãos ruandeses residentes em Moçambique solicitaram protecção policial para evitar que casos de mortes por encomenda aconteçam.