PGR exige redução do tempo de perícia

O LABORATÓRIO Central de Criminalística da Polícia de Investigação Criminal (PIC) deve capacitar-se de modo a reduzir ao mínimo espaço de tempo, a sua intervenção no local do crime para efeitos de perícia.

A constatação foi feita esta manhã, na Cidade de Maputo, pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, numa visita que serviu para se inteirar do funcionamento desta instituição que serve de suporte na investigação criminal.

Segundo Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral-Adjunta e porta-voz da visita, Beatriz Buchili é de opinião que uma imediata intervenção no local do crime por parte dos peritos do Laboratório Central de Criminalística ao local do delito, poderá ajudar num rápido e célere esclarecimento dos casos criminais.

A visita da PGR ao Laboratório Central de Criminalística da PIC enquadra-se no reforço e melhoria da investigação e instrução preparatória dos processos-crime, efectuados pela PIC e o Ministério Público, numa altura em que o país está a ser abalado por casos criminais atípicos. Por outro lado, a visita visava visa verificar aquilo que é feito pelo sector da PIC, no concernente à recolha de provas durante a investigação dos processos-crime, e realização de exames periciais fundamentais para o combate ao crime organizado e transnacional.