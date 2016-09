VISANDO O ALCANCE DA PAZ EFECTIVA: AR quer celeridade no diálogo político

A ASSEMBLEIA da República (AR) apelou ontem à comissão mista de preparação do encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para prosseguir com maior celeridade os trabalhos visando a condução do país a uma paz efectiva.

A exortação foi feita pela Comissão Permanente do órgão, reunida ontem na sua XIII Sessão Ordinária, que serviu para aprovar o Programa de Implementação do Projecto de Agenda Cultural e do Conceito de “Portas Abertas do Parlamento”, no quadro da aproximação do cidadão à Assembleia da República.

Falando à comunicação social após o encontro, o Primeiro Vice-Presidente da AR, José António Amélia, disse que a Comissão Permanente não está indiferente aos acontecimentos provocados pela instabilidade político-militar em algumas zonas do país e manifesta a sua solidariedade com todos aqueles que perderam os seus familiares.

“A Comissão Permanente analisou a situação político-militar do país e manifestou grande preocupação face aos problemas de insegurança que se vive em algumas regiões, daí que apela à comissão mista de preparação do encontro ao mais alto nível entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para envidarem todos esforços ao seu alcance de modo a que esta reunião aconteça o mais cedo possível. Acreditamos que o encontro entre os dois responsáveis pode ajudar a ultrapassar as divergências existentes e levar o país a uma paz efectiva”, frisou Amélia.

Sobre a implementação do Plano Estratégico da Assembleia da República para o período 2013/2022, a fonte disse colocar-se a necessidade de tornar o Parlamento cada vez mais próximo do cidadão, através de acções concretas.

Neste contexto, a Comissão Permanente aprovou ontem o Programa de Implementação do Projecto de Agenda Cultural e do Conceito de “Portas Abertas do Parlamento”, no quadro de aproximação do cidadão à Casa do Povo.

Este documento insere-se no contrato de subvenção celebrado entre a Assembleia da República (AR) e a União Europeia (UE), onde está prevista a implementação de um projecto de agenda cultural através do qual se perspectiva a realização de eventos culturais direccionados para o público, com a participação dos deputados e relacionados com a actividade parlamentar, contribuindo para a interacção entre o Parlamento e os cidadãos.