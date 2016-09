7 DE SETEMBRO: Um compromisso com a história de Moçambique

O PAÍS comemorou ontem o 7 de Setembro, Dia da Vitória. Este ano a data assinala o 42o. aniversário da assinatura dos Acordos de Lusaka que significaram a capitulação do regime colonial-fascista português, depois da sua derrota, no teatro de operações militares, diante da Frente de Libertação de Moçambique.

Os Acordos de Lusaka abriram caminho à proclamação da independência nacional, a 25 de Junho de 1975. Em todo o país foram reportadas cerimónias de deposição de flores nos monumentos erguidos em homenagem aos heróis e actividades festivas que se prolongaram por todo o dia.

BUSCA DA PAZ EFECTIVA NO PAÍS: IOLANDA CINTURA PEDE ENVOLVIMENTO DE TODOS

A GOVERNADORA da Cidade de Maputo, Iolanda Cintura Seuane, encorajou, ontem, a todos os moçambicanos a darem a sua contribuição para o alcance da paz efectiva, à semelhança do que os combatentes fizeram para a libertação da pátria do jugo colonial.

Falando a jornalistas momentos após a deposição de uma coroa de flores na praça dos heróis, por ocasião do 42.o aniversário dos Acordos de Lusaka, Iolanda Cintura felicitou a todos os moçambicanos pela passagem da efeméride, também denominado Dia da Vitória.

“Felicitamos, em particular, aos nossos combatentes, estes que deram o melhor de si para a liberdade e independência do povo moçambicano”, disse.

Com base no significado desta data, a governante encorajou a nova geração de moçambicanos e em especial os residentes na capital do país a engajarem-se nas acções visando o desenvolvimento nacional, aumentando a produção, um dos principais desafios da actualidade.

As cerimónias do Dia da Vitória na cidade de Maputo foram presenciadas pelo presidente do Conselho Municipal, David Simango, membros do Governo, deputados da Assembleia da República, representantes do poder judicial; membros das Forças de Defesa e Segurança, bem como da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, representantes de partidos políticos, entre outras individualidades e populares.

SOFALA É CENTRO DE INVESTIMENTO

A GOVERNADORA de Sofala, Maria Helena Taipo, afirmou, ontem, na cidade da Beira, que esta província constitui um centro de investimento com grandes potencialidades para o desenvolvimento do país. Falando à Imprensa momentos após depor uma coroa de flores no monumento dos heróis moçambicanos, no bairro da Chota, por ocasião da passagem do 7 de Setembro, data que este ano assinala os 42 anos da assinatura dos Acordos de Lusaka, a governante realçou que Sofala tem gente trabalhadora para este desafio.

Numa altura em que particularmente a província está a ser assolada por tensão militar, Helena Taipo defendeu a necessidade de todos segmentos da sociedade estarem comprometidos com a preservação da unidade nacional, advertindo sobretudo aos jovens para que saibam conviver na diversidade sem descriminação.

Anunciou, na ocasião, que a Assembleia Provincial de Sofala aprovou, ainda esta semana, com os votos das bancadas da Frelimo e Renamo, o Plano Económico e Social (PES) para o ano de 2017, que prevê a arrecadação de receitas no valor de mais de 14 mil milhões de meticais. A governante afirmou que a província de Sofala está empenhada no desenvolvimento, estando para efeito projectado um crescimento de 20.4 por cento próximo ano.

Por seu turno, a directora dos combatentes em Sofala, Tereza Minyengu, afirmou que a maior reflexão sobre o 7 de Setembro no país vai para a independência nacional, cujos desafios estão virados para a reintegração social do grupo-alvo, para a melhoria das suas vidas e da dos seus familiares.

Indicou estar em curso, para o efeito, a divulgação da história dos combatentes, sendo que o programa de reinserção social com base no financiamento do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional já beneficiou até agora 129 combatentes na região do cemitério da Cerâmica, nos arredores da cidade da Beira.

Ainda ontem, a directora dos combatentes em Sofala ofereceu um enxoval ao primeiro bebé baptizado com o nome de Samora, que nasceu na maternidade da Munhava.