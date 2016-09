PR INICIA VISITA À PROVÍNCIA: População de Gaza na expectativa

REINA expectativa e ansiedade no seio da população da província de Gaza. Motivo: o Presidente da República, Filipe Nyusi, efectua a partir de hoje uma visita de trabalho a este ponto do país que o levará a escalar, sucessivamente, os distritos de Mabalane, Chicualacuala, Massangena e Massingir.

A expectativa e ansiedade tornam-se maiores ainda pelo facto de a visita acontecer numa altura em que, não obstante a seca que flagela a província, associada a outros constrangimentos que tornam a vida cada vez mais difícil, a população estar a lutar em prol da melhoria da sua qualidade de vida. A vitória nesta luta seria rápida, não fosse a instabilidade política provocada por homens armados da Renamo, segundo sustentam alguns populares ouvidos pelo “Notícias” a propósito da visita do mais alto magistrado da nação a este ponto do país.

No geral, os nossos interlocutores disseram esperar do Chefe do Estado orientações sobre como dinamizar o processo de desenvolvimento sócio-económico no meio da crise financeira, conhecidas as potencialidades agro-pecuárias e turísticas da província.

MUITA EXPECTATIVA

POR exemplo, Anastácio Matavele, director executivo do Fórum das Organizações Não- Governamentais de Gaza (FONGA), disse que a visita de trabalho do Presidente da República à província ocorre num momento particularmente difícil, caracterizado pela carestia da vida, agravado pelo oportunismo de alguns comerciantes desonestos que, atropelando a todas as regras comerciais, vão agravando os preços dos bens essenciais, em claro prejuízo da população.

Anastácio Matavele tem a consciência que este não é um assunto para apresentar ao Chefe do Estado, uma vez que localmente pode ser corrigido através da inspecção da direcção provincial da Indústria e Comércio. Todavia, porque associado a vários outros constrangimentos que encarecem a vida, o mesmo poderá ser arrolado num possível encontro com a população e/ou com os agentes económicos da província.

“Gostaria de saber que medidas estão a ser tomadas para que este tipo de situação não ocorra e que sanções para os prevaricadores”, afirmou.

Matavele referiu ainda que gostaria de saber do Chefe do Estado o que está a ser feito a nível governamental para que Gaza possa ter a curto ou médio prazos um aeroporto, tal como acontece com todas as províncias do país. É que na óptica deste agente económico um terminal aeroportuário pode contribuir para catapultar o desenvolvimento sócio-económico de Gaza, particularmente numa altura em que os habitantes desta parcela do país esperam pelo arranque do projecto das areias pesadas no distrito de Chibuto.

Segundo Matavele, o aeroporto encurtaria as distâncias para as deslocações de e para a província de Gaza, pouparia tempo e impulsionaria o desenvolvimento. Associado a este desejo, situa-se também a promessa de construção de um porto que ajudaria também no rápido crescimento da província.

Anastácio Matavele quer aproveitar a presença do Presidente Nyusi em Gaza para se esclarecer sobre a execução de outros projectos de desenvolvimento, tais como a conclusão da estrada que liga a vila do Caniçado à Eduardo Mondlane, sede do distrito de Chicualacuala no norte de Gaza. Trata-se de uma via de extrema importância que poderia ajudar a desenvolver toda a região nortenha da província, tida actualmente como a mais pobre da província, não obstante o facto de a referida região ser detentora de uma grande riqueza para a prática do eco-turismo e ser considerada de maior potencial para a criação de gado bovino, caprino, ovino, entre outras espécies.

Por seu turno, António Sefane, docente universitário em exercício no Instituto Superior Politécnico de Gaza, a província está a atravessar momentos bastante difíceis devido à estiagem.

"Eu estou há 11 anos no Chókwé e nunca havia visto o canal do sistema de rega sem nenhuma gota de água sequer. Espero que a vinda do Presidente da República reforce as iniciativas que o Governo provincial tem vindo a desenvolver com vista a minorar o sofrimento da população”, afirmou.

Por outro lado, segundo acrescentou, há que trazer dados concretos sobre a barragem de Mapai.

“É urgente para esta província mobilizar recursos para a gestão de água”, afirmou

Uma das mensagens a transmitir ao Chefe do Estado tem a ver com o momento que o país atravessa, caracterizado pela instabilidade militar. Sefane disse ser importante associar-se aos apelos do estadista moçambicano atinentes a convencer o líder da Renamo a parar com os ataques contra alvos civis.

Por seu turno, a empresária do ramo hoteleiro em Gaza Paula Fonseca manifestou a sua preocupação face ao declínio da sua actividade derivado da crise económica e financeira e da instabilidade.

"Há que encontrar medidas de impacto real para a província, e para o país em geral, para que os cidadãos passem a viver uma situação de normalidade e que possam ainda trabalhar num clima de paz e harmonia" - disse Paula Fonseca.

José Manuel Bungane é gestor bancário da Cooperativa de Poupança dos Produtores do Limpopo - CPL e associa-se ao sentimento geral das pessoas por nós inquiridas a propósito da visita do PR à Gaza, referindo que a solução para os problemas que a província vive, designadamente o elevado custo, a seca prolongada entre outros, para além de exigirem medidas estruturais mais profundas, deve contar necessariamente com o contributo de todos e de cada um.

Virgílio Bambo