Homens da Renamo matam em Mogovolas

HOMENS armados do partido de Afonso Dhlakama, Renamo, atacaram e mataram uma pessoa na madrugada de hoje, no posto administrativo de Luluti, no distrito de Mogovolas, na província de Nampula.

O acto aconteceu cerca das 5.00 horas, quando os homens armados da “perdiz” tentavam assaltar a sede do posto administrativo local.

Na sequência de uma troca de tiros havida entre os homens da Renamo e as autoridades policiais o chefe do posto da corporação foi atingido mortalmente, segundo disse ao jornal Notícias Online o administrador de Mogovolas, Ernesto Bombi.

Ele acrescentou que a população, em pânico, refugiou-se em locais relativamente seguros em redor desta vila mineira e agrícola e todas as actividades das instituições governamentais e privadas ficaram paralisadas.

Para sensibilizar as comunidades a retornar às suas residências, o Governo local está a recorrer à Rádio comunitária local, pois a polícia está no terreno para garantir a segurança da população.

Entretanto, ontem, em mais um ataque, os homens da Renamo destruíram diversos bens públicos no distrito de Mocuba, na província da Zambézia, disse a Secretária Permanente desta parcela do país. Porém, as Forças da Defesa e Segurança já restabeleceram a ordem e tranquilidade à população, estando neste momento à busca dos malfeitores.