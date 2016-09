Defesa deve aprimorar gestão de recursos humanos

O VICE-MINISTRO da Defesa Nacional, Patrício José, defendeu ontem, na Machava, província de Maputo, a necessidade de se aprimorar, cada vez mais, a gestão de recursos humanos no sector da defesa nacional de modo a se responder de forma rigorosa as tarefas que lhes são confiadas, sobretudo na salvaguarda dos interesses nacionais.

Falando no Seminário sobre Recursos Humanos, que ontem iniciou no Instituto Superior de Ensino de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza (ISEDEF), Patrício José disse ser importante que o seu sector, assim como na função pública, em geral, se dê primazia à formação de quadros com o objectivo de se melhorar a prestação existente.

Segundo explicou, a capacitação de recursos humanos é um dos pilares do ciclo de governação iniciado em 2015 sob direção do Presidente da República, Filipe Nyusi.

“Neste encontro devemos todos discutir a questão dos recursos humanos; devemos discutir a gestão eficaz e eficiente dos recursos humanos no Estado, sobretudo no sector da Defesa Nacional; devemos aprofundar a discussão sobre a coordenação e gestão de recursos humanos no Estado”, frisou Patrício José no seu discurso que marcou o início do encontro.

Subordinado ao tema “Por Uma Gestão Eficaz e Eficiente de Recursos Humanos no Sector da Defesa Nacional”, o seminário é organizado pela direcção deste sector no Ministério da Defesa Nacional e conta com a participação de directores nacionais, chefes de departamentos e representantes do sector ao nível provincial, comandantes dos diferentes ramos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, para além de responsáveis dos centros de recrutamento e mobilização existentes no país.

A reunião tem como objectivo principal apreciar e debater a proposta do Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos no sector da Defesa Nacional.