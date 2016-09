7 DE SETEMBRO: Paz e unidade nacional realçados no Dia da Vitória

APELOS à paz, que só será restaurada com o desarmamento da Renamo e reintegração dos seus homens na sociedade, e à preservação da unidade nacional foram feitos quarta-feira em todo o país nas celebrações do 7 de Setembro, Dia da Vitória.

Mensagens lidas e/ou pronunciamentos emitidos por diversas personalidades e combatentes da luta de libertação nacional nas cerimónias alusivas à efeméride apelaram à Renamo e seu líder, Afonso Dhlakama, para parar com as matanças a populações indefesas e aceitar, sem condicionalismos, o encontro com o Presidente da República o mais rápido possível.

CHISSANO APELA RENAMO A NÃO USAR FORÇA

O ANTIGO Presidente da República, Joaquim Chissano, apelou, quarta-feira última, à Renamo, a usar os instrumentos democráticos e não recorrer à força das armas para alcançar o poder no país.

Falando em Pemba, capital de Cabo Delgado, durante a cerimónia central alusiva às celebrações do 7 de Setembro, Dia da Vitória, Joaquim Chissano desafiou os homens armados da organização de Afonso Dhlakama a abandonarem as matas para se juntarem à família moçambicana.

Nesta data, o país recorda a assinatura do Acordo de Lusaka, na Zâmbia, em 1974, entre o governo colonial português e a Frelimo e que culminou com a proclamação da independência de Moçambique, a 25 de Junho de 1975.

“Nós vamos recebê-los e viveremos como irmãos, tal como fizemos anteriormente”, disse Chissano em alusão ao período que se seguiu à assinatura do Acordo Geral de Paz, em Roma, na Itália, em 1992, entre a Renamo e o governo moçambicano e que pôs fim à guerra dos 16 anos.

O antigo estadista moçambicano referiu que o desfile dos combatentes mostra que ninguém quer a guerra em Moçambique.

Sublinhou que nem mesmo aqueles que combateram nas fileiras da Renamo estão a favor da guerra, pois todos os moçambicanos querem ver o país a crescer.

Segundo Chissano, a Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN) é a continuidade da luta política, diplomática e cultural travada durante a guerra pela independência, iniciada a 25 de Setembro de1964, e as suas acções visam fundamentalmente fazer progredir o país.

Lembrou que após a assinatura do Acordo de Lusaka, o regime colonial tentou impedir a independência dos moçambicanos, tendo chegado a criar grupos ou partidos políticos, com os quais pretendia realizar um referendo.

O governo colonial, de acordo com o antigo Presidente de Moçambique, também tentou preparar um governo de transição, que iria vigorar por um período 20 anos, mas a Frelimo exigiu a independência total e completa do país.

“Como se não bastasse, houve tentativas para a tomada da actual Rádio Moçambique (RM) e Aeroporto de Maputo, mas os moçambicanos combateram todas essas manobras”, disse.

Chissano mostrou que frustradas todas essas acções, tendentes a impedir a libertação do país, a Renamo foi acolhida pela Rodésia de Ian Smith, hoje Zimbabwe, e posteriormente pelo regime do Apartheid, na África do Sul.

Jorge Dick, AIM

ACLLN REPUDIA ACÇÕES ARMADAS

A ASSOCIAÇÃO dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN) repudiou, em Pemba, os ataques perpetrados por homens armados da Renamo e apelou ao seu líder, Afonso Dhlakama, para aceitar o convite formulado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para o diálogo político, com vista a pôr fim à tensão político-militar no país.

Em mensagem lida durante a cerimónia central das comemorações do 7 de Setembro, Dia da Vitória, o Secretário-Geral da ACLLN, Fernando Faustino, exigiu à Renamo e ao seu líder para deixarem de matar as populações e a enveredarem pelo caminho do diálogo com o governo para a solução da tensão militar no país.

Na mensagem, Fernando Faustino denunciou as acções belicistas da Renamo e descreveu o seu líder, Afonso Dhlakama, de “agente do imperialismo”.

Os ataques perpetrados pela Renamo, segundo Faustino, visam criar confusão entre os moçambicanos.

Disse que por causa das suas acções, que têm ceifado a vida de pessoas, com incidência nas províncias da Zambézia, Tete, Manica e Sofala, no centro do país, Dhlakama e a sua organização devem ser tratados como inimigos dos moçambicanos.

Afirmou que, à semelhança do que aconteceu com o regime colonial após uma década de guerra, a Renamo também será derrotada.

“Estamos cansados de ser mortos pelos homens armados da Renamo”, disse, acrescentando que “a Renamo e o seu líder só têm uma única saída, que é aceitar o diálogo político com o governo moçambicano.”

Os veteranos da luta pela independência de Moçambique condenaram aqueles que se intrometem nos assuntos internos do país, vincando que esses sectores, à semelhança do exército colonial português, “serão esmagados pelas forças de defesa e segurança.”

Para o Secretário-Geral da ACLLIN, os 42 anos do Acordo de Lusaka, são a prova da determinação dos moçambicanos na luta pela sua libertação do jugo colonial, espírito que ainda prevalece no país.

Recordou que foi em Cabo Delgado onde a Operação Nó Górdio, dirigida pelo General Kaúlza d’Arriaga, foi esmagada pela Frente de Libertação de Moçambique.

Na mensagem, a ACLLIN saudou os esforços que têm sido empreendidos pelo governo para a melhoria das condições de vida, bem como o envolvimento das forças de defesa e segurança na defesa da soberania e instituições democráticas.

O repúdio foi manifestado pouco depois de mais de sete mil combatentes, representando todos os 17 distritos de Cabo Delgado e províncias de Nampula e Niassa, desfilarem no Campo 25 de Setembro, no âmbito das festividades.

(AIM)

LIBERTADA A TERRA E O HOMEM

COMBATENTES da luta de libertação nacional ouvidos pelo "Notícias", em Pemba, durante as cerimónias de celebração do Dia da Vitória, assinalado quarta-feira última, destacaram a libertação da terra e do Homem como sendo as grandes conquistas da independência nacional.

Segundo afirmaram, com a proclamação da independência nacional foi concretizado o sonho daqueles que sacrificaram as suas vidas por um Moçambique livre, em paz e harmonia e em desenvolvimento, com os donos da pátria a dirigirem os seus próprios destinos.

Para Raimundo Pachinuapa, os Acordos de Lusaka puseram termo aos 500 anos de humilhação e fim do colonialismo em Moçambique.

“A coisa que mais me marcou foi exactamente ter ouvido que os portugueses se renderam e assinaram os acordos em Lusaka para pôr fim à guerra, o que significou o fim do colonialismo em Moçambique depois de 500 anos de humilhação. Agora nós moçambicanos é que decidimos o que queremos”, afirmou.

Para Alberto Chipande, os moçambicanos deixaram de ser estrangeiros no seu próprio país, com a assinatura dos Acordos de Lusaka, a 7 de Setembro de 1974.

“Este é que foi o grande ganho. Expulsámos os exploradores. O ´7 de Setembro´ é um dia muito importante para todos nós. É com este Moçambique que sonhava, sermos nós próprios os donos desta terra a dirigirmos o nosso país e não estrangeiros”, disse.

Bendita Machaka disse que o país está a desenvolver, apesar da instabilidade provocada pela Renamo com os ataques perpetrados pelos seus homens armados. Lembrou que quando se juntou à Frelimo no longínquo ano de 1968, primeiro como estudante nas antigas zonas libertadas e mais tarde combatente, a obrigação era libertar os homens e a terra.

“Contribui para a independência e hoje sinto que conseguimos alcançar o que queríamos, libertar a nossa terra que estava nas mãos dos portugueses. Uma das coisas que me marcou foi um bombardeamento da aviação portuguesa à base onde me encontrava em Muidumbe. Muita gente perdeu a vida, felizmente não fiquei ferida”, disse a combatente.

Por seu turno, Gomes Abulange acentuou que o ´7 de Setembro´ tem um significado histórico de extrema importância para o país, porquanto foi justamente neste dia que, em 1974, o colonialismo português capitulou, com a assinatura dos Acordos de Lusaka.

“Encontrava-me no campo de preparação político-militar em Nachingwea, quando ouvi a notícia da assinatura dos Acordos de Lusaka. Foi uma grande festa”, afirmou.

Abulange disse sentir-se feliz e valorizado, pois recebe uma pensão e tem conhecimento da existência do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional, que beneficia tanto os combatentes da luta de libertação nacional, como os combatentes pela soberania e democracia.

Jonas Wazir

MELHORAR A VIGILÂNCIA

O SECRETÁRIO permanente da província de Inhambane, Ricardo Nhacuongue, renovou apelo à população para a necessidade de melhorar a vigilância em todos locais e a todo o momento com vista a neutralizar as manobras dos destabilizadores da unidade nacional, independência e da paz.

Ricardo Nhacuongue, que dirigiu as cerimónias do Dia da Vitória em representação do governador da província, sublinhou que a denúncia às autoridades dos planos de sabotagem às unidades económicas e instituições do Estado é uma estratégia inabalável para valorizar as conquistas da independência nacional e prosseguir com sucesso na luta contra a pobreza no país.

Disse que os ataques armados da Renamo em Inhambane, bem como noutras zonas do país, não devem desviar a atenção da população na produção, devendo manter a firmeza na materialização dos seus sonhos porque, segundo disse, só deste modo é que Inhambane irá continuar a trilhar, com sucesso, os caminhos da redução dos índices de pobreza.

Ricardo Nhacuongue garantiu que o Executivo provincial está firme e continua a orientar as Forças de Defesa e Segurança, a todos níveis, a defender a população dos ataques criminosos e neutralizar todos aqueles que tentam semear pânico nas comunidades.

Sobre a seca que flagela algumas regiões da província de Inhambane, afirmou que o Governo está atento ao sofrimento da população que vive nessas zonas e tudo está a fazer para evitar a perda de vidas humanas.

Ricardo Nhacuongue disse ser necessário juntar vozes para persuadir Afonso Dhlakama a parar com as acções armadas e sentar-se à mesma mesa com o Presidente da República, Filipe Nyusi, em busca de uma paz efectiva.

Por seu turno, os combatentes de Inhambane reafirmaram o seu comprometimento na luta pelo bem-estar do povo moçambicano. Apelaram aos homens armados da Renamo que se encontram nas matas para se entregarem às autoridades governamentais, a fim de beneficiarem dos direitos criados para o efeito.

Numa mensagem alusiva ao dia da vitória, os veteranos da luta de libertação nacional condenaram os ataques perpetrados pela Renamo contra civis indefesos e a destruição de bens. Lamentaram o bárbaro assassinato do régulo de Tica e veterano da luta de libertação nacional, bem como do chefe daquele posto administrativo do distrito de Nhamatanda, em Sofala.

Vitorino Xavier

MOÇAMBIQUE EM CRESCIMENTO

A SECRETÁRIA permanente do Governo provincial de Tete, Lina Portugal, apelou para a necessidade da preservação da unidade nacional e da paz, bem como ao empenho da sociedade civil no combate aos casamentos prematuros, doenças endémicas, seca e estiagem, entre outras calamidades naturais.

Falando por ocasião do 7 de Setembro, Lina Portugal afirmou que apesar de desafios ainda a superar Moçambique está em crescimento.

“Hoje, já temos bem identificados os inimigos do nosso desenvolvimento que são a fome, calamidades naturais, doenças endémicas, desnutrição e agora vamos, com a nossa unidade nacional e tal como aconteceu durante a luta armada de libertação nacional, unir forças para o combate a estes males”, apelou.

Entretanto, alguns combatentes entrevistados por ocasião da data destacaram os ganhos obtidos desde a proclamação da independência nacional, a 25 de Junho de 1975, efeméride que foi conseguida mercê da assinatura dos Acordos de Lusaka, a 7 de Setembro de 1974, entre a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), como único representante legítimo do povo moçambicano, e o Estado português.

Chale Bifolo, de 72 anos de idade, disse ter ingressado na Frente de Libertação de Moçambique em 1967, a partir da localidade de Nhaluiro, distrito de Marávia, de onde foi levado à Base Kassuende e depois a Nachingwea, após ter recebido treinos militares.

“Depois dos treinos em Kassuende, fui a Nachingwea, a partir de onde combati lado a lado com outros camaradas até ao final da luta armada contra o regime colonial português”, afirmou.

O combatente sublinhou que mercê da independência nacional, Moçambique é hoje um país em crescimento, apelando à Renamo e ao seu líder para deixarem de matar a população indefesa e abraçarem a via do diálogo como única forma para se ultrapassarem as diferenças políticas.

Rosa Alferes Alfaiate, 70 anos, combatente que operou a partir da base Sigaúque, ao sul do rio Zambeze, reconheceu que o país está a registar um crescimento assinalável, não obstante as ameaças protagonizadas pela Renamo e o seu líder, que estão a criar insegurança no seio da população.

“Não podemos voltar à guerra, queremos, sim, ver toda a gente a circular livremente e a fazer o seu quotidiano para o crescimento saudável das famílias e da vida do país”, afirmou.

Bernardo Carlos