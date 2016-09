Itália reitera apoio para acabar com tensão político-militar

A ITÁLIA reitera a sua vontade de continuar a apoiar os processos em curso no país tendentes a buscar uma solução pacífica duradoira para o diferendo político que opõe o Governo e o maior partido da oposição, a Renamo.

Esta vontade foi manifestada hoje pelo Embaixador cessante da Itália, Roberto Vellano, à saída de uma audiência com o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, na qual o diplomata transalpino foi apresentar cumprimentos de despedida pelo fim do seu consulado de quatro anos em Moçambique.

Falando a jornalistas, Vellano disse ter abordado com o governante moçambicano uma panóplia de assuntos, desde a actualidade política e económica do país e as relações bilaterais. No encontro foi reiterado o interesse da Itália de continuar a trabalhar e colaborar com um parceiro estratégico e histórico como é Moçambique.