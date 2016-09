PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2017: Província de Maputo projecta bons resultados

A PROVÍNCIA de Maputo projecta alcançar bons resultados a nível da produção global, no âmbito do Plano Económico e Social (PES) e Orçamento para o ano de 2017, aprovado, terça-feira, pela Assembleia Provincial no decurso dos trabalhos da IV sessão ordinária deste órgão com os votos das bancadas da Frelimo e MDM.

A bancada da Renamo votou contra o instrumento, como habitualmente se tem posicionado para estes assuntos.

Segundo o instrumento, perspectiva-se que a produção global valorada totalize 199.634.755,95 mil meticais, com um crescimento previsto de 5,8 por cento. O plano define como principais objectivos melhorar a oferta e qualidade dos serviços públicos de educação, saúde, água e saneamento, energia, protecção social, administração pública e justiça e formação profissional, dando prioridade às áreas com maiores necessidades.

Constituem ainda objectivos do PES 2017 na província de Maputo construir e expandir a rede de infra-estruturas económicas prioritárias e estruturantes para o suporte à actividade produtiva e para a provisão dos serviços básicos essenciais à população; fortalecer o empresariado nacional ao nível local, através da realização de sessões do Fórum Empresarial entre o Governo e o sector privado, com vista a melhorar continuamente o ambiente de negócios e melhorar a gestão do ambiente, aumentar a transparência na utilização dos recursos naturais e promover a ocupação ordenada da terra

Consolidar a administração pública local e autárquica, de modo a tornar o Estado cada vez mais próximo e ao serviço do cidadão e promover o investimento directo nacional e estrangeiro, através da divulgação das oportunidades de investimento, da carteira de projectos da província no quadro da implementação do seu plano estratégico de desenvolvimento 2015-2024 constam ainda dos objectivos do Plano Económico e Social para 2017 na província de Maputo.

O sector agrário projecta alcançar um crescimento de 9,4 por cento no ramo da agricultura e 11,5 por cento na pecuária, influenciado pelo aumento de 7,4 por cento de áreas de produção, dos actuais 285,204.9 hectares; aumento de 6 por cento do perímetro irrigado, dos actuais 8087 hectares e aumento dos efectivos pecuários em 5,4 por cento nos bovinos, 6,8 por cento nos caprinos, 4,7 por cento nos suínos e 10 por cento nas aves.

A agricultura, concretamente, prevê atingir uma produção avaliada em 26.002.818,56 meticais, enquanto a pecuária 2.914.528,54 meticais. A província deverá registar um incremento na produção do milho, arroz, mandioca, batata-doce, batata reno, tomate, entre outras culturas.

O Governo provincial prevê aprovisionar e distribuir aos produtores 2200 toneladas de sementes melhoradas e 15.100 de fertilizantes. A produção de culturas alimentares deverá registar 207.470 toneladas de cereais, 81.128 toneladas de leguminosas e 442.073 de raízes e tubérculos.

Nas culturas de rendimento, está prevista uma produção de 187.112 toneladas de frutas, 729.068 de hortícolas, 113 toneladas de castanha de caju e 805.938 de cana-de-açúcar.

No que diz respeito à comercialização agrícola, a província de Maputo perspectiva um crescimento de 20,4 por cento, baseado no cenário optimista em relação à produção agrícola, tendo em conta a melhoria das condições meteorológicas e hidrológicas nas próximas épocas chuvosas e os planos de produção do sector empresarial.

Na educação, está previsto um crescimento da rede escolar em 3.1 por cento, com destaque para o ensino secundário do 2.o grau, que crescerá em 16.7 por cento, passando de 18 escolas em 2016 para 21 em 2017. Os efectivos escolares aumentarão em 6.2 por cento, passando dos 448.853 alunos em 2016 para 476.897 em 2017.

Na área da saúde e acção social prevê-se uma evolução de 6.4 por cento no que concerne aos partos institucionais, passando dos actuais 47 por cento (36.129) de cobertura para 50 por cento (41.818) em 2017. Na acção social prevê-se assistir 1315 pessoas, sendo 700 crianças e 615 adultos, registando um crescimento acima de 100 por cento em relação ao plano de 2016 (465).

O ramo das pescas projecta um crescimento de 5,9 por cento, influenciado pelo aumento previsto da captura do pescado em 5,2 por cento na pesca artesanal que é responsável por 93 por cento do volume do pescado capturado.

Este crescimento nas pescas será resultado da emissão e renovação de 2720 licenças de pesca do sector artesanal. Na indústria extractiva perspectiva-se um crescimento de 13,1 por cento, influenciado pela extracção da pedra de construção, bentonite tratada e da areia de construção, devido à continuidade dos grandes projectos de estradas e pontes.

O sector prevê emitir 10 certificados mineiros e na água mineral prevê 3.150.780 hectolitros. O ramo da indústria transformadora prevê alcançar um crescimento de 2,3 por cento, influenciado pelo desempenho da indústria alimentar, que irá se beneficiar do aumento da procura de produtos nacionais em virtude da apreciação do dólar americano que encarece as importações.

A electricidade, combustível e gás perspectivam um crescimento de 3,6 por cento em face da expansão da rede eléctrica, que irá ligar 13.211 novos consumidores à rede nacional, totalizando 292.039 consumidores em toda a província, para além da abertura de quatro novas bombas de abastecimento de combustível.

Paralelamente, serão electrificados quatro distritos, nomeadamente Matutuíne (Mungazine e Hindane), Manhiça (Ilha Josina Machel e Calanga), Magude (Macupulane) e Marracuene (Nwamatibjana).

O fornecimento de água será estacionário, influenciado pela manutenção das quantidades do precioso líquido distribuídas aos grandes empreendimentos agrícolas.

APROVADO PLANO DE ACTIVIDADES

A ASSEMBLEIA Provincial (AP) de Maputo aprovou, quinta-feira, por unanimidade a proposta do plano de actividades e orçamento do órgão para 2017, bem como o relatório das acções levadas a cabo no I semestre do ano em curso.

Os dois instrumentos foram aprovados por unanimidade pelas três bancadas que compõem a Assembleia Provincial, nomeadamente da Frelimo, Renamo e MDM. As acções inscritas no plano dão ênfase à consolidação do processo de fiscalização da implementação do programa do Governo e a articulação com outros órgãos ao nível local, os cidadãos e as comunidades locais; capacitação dos membros do órgão e promoção de investimentos, no quadro do desenvolvimento institucional administrativo, tendo em vista melhorar as condições de trabalho e o desempenho dos membros e técnicos.

No que diz respeito às principais acções dos órgãos da Assembleia Provincial, serão realizadas duas sessões ordinárias, nomeadamente a V, com o objectivo de apreciar e aprovar, dentre outros documentos, o balanço do Plano Económico e Social e o Orçamento referente ao ano de 2016, e a VI, destinada a apreciar e aprovar a proposta do Plano Económico e Social e Orçamento Provincial para o ano de 2018.

No âmbito do exercício das suas competências, o presidente da Assembleia Provincial irá presidir a V e VI sessões ordinárias e 20 reuniões ordinárias da mesa; supervisionar especificamente a coordenação das actividades das comissões de trabalho; realizar actos administrativos que se consubstanciam em progressões e promoções e coordenar a monitoria e avaliação da construção do edifício do órgão.

A mesa da Assembleia deverá realizar 20 reuniões ordinárias para a coordenação das actividades do órgão, preparar as duas sessões plenárias, preparar a proposta do plano de actividades e orçamento para 2018, preparar o relatório das actividades desenvolvidas durante o ano de 2016, organizar dois seminários de capacitação dos membros para, entre outros, debater o plano estratégico de desenvolvimento da província de Maputo e realizar visitas de intercâmbio de experiências com dois organismos congéneres ao nível nacional e no estrangeiro.

As cinco comissões de trabalho da Assembleia Provincial, segundo o plano, irão realizar 20 reuniões ordinárias em preparação da V e VI sessões e fiscalização, elaborar 10 pareceres, sendo cinco sobre o relatório balanço do Plano Económico e Social e Orçamento Provincial de 2016, efectuar visitas de fiscalização aos órgãos do Governo e efectuar intercâmbios de troca de experiências com um organismo congénere nacional.

Em termos orçamentais, a Assembleia Provincial de Maputo propõe-se a funcionar com um montante global de 253.111.41 mil meticais, dos quais 42.479.93 mil meticais para despesas correntes e 210.531.48 mil meticais para o investimento. No entanto, a proposta apresenta apenas 57.432.28 mil meticais (22.6 por cento) em conformidade com o limite indicativo do órgão para 2017, enquanto 77.4 por cento está programado no excesso (fora do limite indicativo).