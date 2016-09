PACIFICAÇÃO DO PAÍS: Itália reitera apoio

A ITÁLIA reitera a vontade de continuar a apoiar os processos em curso tendentes à busca de uma solução pacífica duradoira para o diferendo político em Mocambique.

Esta vontade foi manifestada ontem pelo embaixador cessante da Itália, Roberto Vellano, à saída de uma audiência com o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, na qual o diplomata transalpino foi apresentar os cumprimentos de despedida pelo fim do seu consulado de quatro anos em Moçambique.

Falando a jornalistas, Vellano disse ter abordado com o governante moçambicano uma série de assuntos, desde a actualidade política e económica do país, as relações bilaterais, que considerou excelentes. No encontro ficou reiterado o interesse da Itália de continuar a trabalhar e colaborar com um parceiro estratégico e histórico como é Moçambique.

“Tivemos a oportunidade de expressar a vontade da Itália de continuar a apoiar os processos em curso (diálogo), são processos que precisam de soluções sérias e duradouras”, disse Vellano.

Acrescentou que “a nível da situação política a presença dos mediadores internacionais pode sem dúvida e, já está de facto, trazendo um importante contributo para chegarmos a uma solução política e pacífica sobre as questões que estão actualmente em discussão na mesa de diálogo”.

Sobre a situação económica de Moçambique, na sequência da elevada dívida externa e o abandono por parte de alguns parceiros, o embaixador italiano disse que o seu país, as suas empresas e instituições continuam a apostar na grande potencialidade de desenvolvimento do país.

“Tive então a oportunidade de confirmar isso ao primeiro-ministro e ao mesmo tempo expressar a confiança que todas as medidas que estão a ser tomadas são necessárias para restabelecer a confiança das instituições financeiras internacionais e dos países que contribuem para o Orçamento do Estado”, salientou.