GAZA DIZ: Não à guerra e à divisão do país

A POPULAÇÃO da província de Gaza manifestou o seu total repúdio às acções belicistas da Renamo, partido político que mantém uma ala armada visando governar o país a “retalhos”.

O posicionamento foi exteriorizado em vários comícios orientados pelo Presidente Filipe Nyusi, que sábado último terminou a sua visita de trabalho de três dias a Gaza.

“Somos por um Moçambique uno e indivisível. Queremos paz para desenvolvermos o país. Por exemplo, os nossos familiares que vivem e trabalham na África do Sul já têm medo de mandar bens para ajudar os seus próximos por recearem que sejam destruídos, como aconteceu durante a guerra dos 16 anos. Os nossos filhos começam a fugir para trabalhar em países vizinhos temendo guerra no país”, disse Carlota Chaúque.

Falando perante centenas de pessoas que acorreram ao comício, em Massangena, Chaúque e outros que de diversas formas transmitiram o seu sentimento anti-divisão do país e contra a guerra, incluindo em dísticos, reagiam contra a exigência da Renamo de governar, com recurso à força das armas, seis províncias do centro e norte de Moçambique onde alega ter ganho nas últimas eleições gerais.

Como em uníssono com a população de Massangena, crianças de Chigubo afirmaram sábado, em pleno comício popular, que “pedimos para que Moçambique não seja dividido”.

Esta afirmação foi feita na forma de poema declamado em Português e traduzido para o Inglês e Changana, língua falada em várias partes do sul de Moçambique, pelas mesmas crianças.

A população de Massingir, outro distrito a norte da província escalado na visita, também se juntou ao repúdio.

Num enorme dístico empunhado no meio de centenas de pessoas que acorreram ao comício de Massingir, marcando o final da visita a Gaza e, coincidentemente, da edição/2016 da visita presidencial a todas as províncias do país, podia se ler “Por Um Moçambique Uno e Indivisível”.

Reagindo ao clamor das populações, o Presidente Nyusi reiterou que “estou pronto para conversar. Sempre me prontifiquei para isso. Por isso é que já me encontrei com Dhlakama por duas vezes para perceber o que realmente quer”.

O estadista moçambicano recordou que o Executivo (anterior) aceitou que a Lei Eleitoral fosse revista para acomodar as inquietações da Renamo.

“Com base nessa lei fomos às eleições para elegermos o Presidente, os deputados do Parlamento e membros das assembleias provinciais”, disse Nyusi, acrescentando, de seguida, que “agora ele diz que precisa de governar seis províncias”.

“Posso-lhe entregar?”, questionou o Presidente, tendo em resposta recebido um forte “não” da população de Chigubo, adiantando que “não votámos para dividir Moçambique”.

“Mesmo assim estou pronto para voltar a me encontrar com ele”, afirmou.

Em ambos comícios o Presidente explicou que a guerra movida pela Renamo está a agudizar o sofrimento dos moçambicanos, principalmente nesta fase em que o país e o mundo, no geral, se ressentem da crise económica.

“Há muito feijão no Niassa, milho em Nampula, batata em Tete, gado em Gaza. Mas estes produtos não podem ser transportados de uma região para outra devido aos ataques dos nossos irmãos da Renamo”, disse Nyusi.

“Somos obrigados a importar certos produtos porque internamente não se pode circular e trabalhar livremente”, acrescentou o Presidente, que na província de Gaza trabalhou nos distritos de Mabalane, Mapai, Massangena, Chigubo e Massingir.

ALMIRO MAZIVE, AIM